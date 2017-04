Vier Verletzte bei CO-Austritt

Vier Menschen sind Dienstagnachmittag in Linz wegen einer defekten Gastherme verletzt worden. In der Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Linzer Makartstraße war Kohlenmonoxid ausgetreten.

Andreas Ilk, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Linz, sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Bei Kohlenmonoxid treten Vergiftungserscheinungen im Körper auf. Die Dame war im Badezimmer, wo die Therme ist, und hat das Kohlenmonoxid eingeatmet, worauf sie umfiel. Die anderen drei Familienmitglieder haben dann das Rote Kreuz gerufen.“

CO-Warner an Jacken schlugen Alarm

Die CO-Warner an den Jacken der Rot-Kreuz-Mitarbeiter hätten beim Betreten der Wohnung Alarm geschlagen. Daraufhin sei auch die Berufsfeuerwehr alarmiert worden, so Ilk. Auch angrenzende Wohnungen in dem Haus wurden überprüft, weitere Verletzte gab es aber nicht.