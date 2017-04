Zweijähriger Bub überollt und getötet

Ein zweijähriger Bub ist Samstagabend in Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem Fahrzeug überrollt und getötet worden. Ein Mann aus einem Nachbarhaus erlitt nach dem Unglück eine Herzattacke.

Der Zweijährige und seine zwölfjährige Schwester aus Afghanistan leben in einem Asylwerberheim in Vorderweißenbach im oberen Mühlviertel. Die beiden hatten Samstagabend bei der Zufahrt zu einem Freibad gespielt, als es zu der Verkettung unglücklicher Umstände kam.

Schwester wollte Bruder noch warnen

Das kleine Kind hatte sich laut seiner Schwester an den Straßenrand gelegt, um in den Himmel zu schauen. Zu dieser Zeit ging ein 29-Jähriger zu seinem am Fahrbahnrand geparkten Lieferwagen, um wegzufahren. Die Zwölfjährige erkannte offenbar den Ernst der Lage und schrie ihren Bruder an, er solle aufstehen. Doch dieser hörte nicht auf sie und blieb liegen.

In Linzer Krankenhaus verstorben

Das Mädchen konnte nichts mehr tun. Der Fahrer legte den Rückwärtsgang ein. Der Lieferwagen überrollte das Kleinkind. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche und einem Großaufgebot von Ärzten konnte der Kleine nicht gerettet werden. Er starb wenig später in einem Linzer Spital.

Nachbar erlitt Herzstillstand

Der Rettungshubschrauber, der das Kind nach Linz geflogen hatte, musste ein weiteres Mal nach Vorderweißenbach fliegen. Ein Mann aus einem Nachbarhaus hatte nach der Tragödie einen Herzstillstand erlitten und benötigte dringend medizinische Hilfe.