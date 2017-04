Stark aber unglücklich: Ried verliert in Graz

Die Rieder spielten stark in Graz, der Knackpunkt zum 1:0 von Sturm war aber eine rote Karte gegen Reifeltshammer (57.). In der ersten Hälfte vergaben die Rieder ihre Führung, nach der roten Karte trafen sie nur die Querlatte.

Die Rieder haben auswärts die Top-Vier zu spielen, daheim dafür alle Gegner in Reichweite zu Gast. Erster schwerer Prüfstein in der Fremde ist der Dritte Sturm. Ein Punktegewinn der Innviertler würde im Abstiegskampf sehr hilfreich sein.

Stark, kämpferisch – den Riedern fehlen nur die Tore

Nach zwei Möglichkeiten von Alar inklusive einem Abseits-Tor (9.) übernehmen die Rieder das Kommando. Patrick Möschl bringt die Grazer immer wieder in Schwierigkeiten. Gratzei im Tor der Grazer muss bei Möschl-Aktivitäten (10., 14., 16. 19.) und bei einem Schuss von Zulj (40.) mehrmals seine Routine aufbieten, um den Gastgebern die Null zu halten.

Aber Sturm ist da und auch gefährlich. Piesinger kommt im Doppelpass mit Alar, der zieht den Ball am Rieder Tor vorbei (42.). Bilanz nach 45 Minuten: Eckverhältnis zugunsten der Rieder 7:1, Tore 0:0...

WAC – Salzburg 0:2

Rapid – Altach 3:0

Admira-St. Pölten 2:0

Sturm Graz – Ried 1:0

Mattersburg – Austria (Sonntag, 15:00. Live in ORF 1)

Mit Wiederbeginn wechselt Sturm-Coach Franco Foda für Philipp Huspek nun Sascha Horvath ein. Die Grazer zeigen sich entschlossener, die Rieder Defensive steht gut.

Blackout von Reifeltshammer: Rot (57.)

Scheinbar völlig übermotiviert geht der sonst so besonnen agierende Thomas Reifeltshammer im Zweikampf in den Mann – Schmerböck wird ins Gesicht getroffen, das bringt die rote Karte und eine Schwächung der bislang so tapfer kämpfenden Rieder. Trainer Lassad Chabbi nimmt Nutz raus und bringt den eher defensiv orientierten Alberto Prada.

Zulj trifft nur die Querlatte

Möschl ist wieder an Lykogiannis vorbei, wird gefoult. Den Freistoß nagel Zulj aus mehr als 30 Meter an die Querlatte (60.). Und die Partie wird heiß. Rechtsverteidiger Florian Hart grätscht den anstürmenden Grazer Atik vom Ball, Referee Lechner läßt weiterlaufen (69.).

Sturm Graz wittert nun die Chance auf den Erfolg. Durakovic, erneut statt Gebauer im Tor der Rieder, klärt nach einem Eckball mit den Fäusten. Mit Beginn der Schluss-Viertelstunde scheitert Atik solo vor dem Rieder Tor an Durakovic. Ried bringt mit Chessa für Dieter Elsneg einen weiteren Defensivspieler. Jetzt wird die Innviertler Mauer hochgezogen (80.).

In der 83. Minute sieht der Grazer Lykogiannis Gelb/Rot.

1:0 für Sturm in der 88. Minute

Und wieder passiert den Riedern das Tor in der Schlussphase, was sie um die Früchte ihrer bislang guten Arbeit bringt. Der kurz zuvor eingewechselte Zulechner trifft aus der Drehung. Auch in den vier Minuten Nachspielzeit kann Ried an der Grazer Führung nichts mehr ändern.

Fazit: Die Rieder waren in der ersten Hälfte die stärkere Elf, wirkten nach der Pause sicher und machten die Grazer durch die rote Karte von Reifeltshammer wieder stark. Motivation kann das Schlusslicht zwar von der Leistung gegen ein Top-4-Team ableiten, wichtiger wäre aber ein Punktgewinn gewesen.

OÖ-Liga am Samstag, 21. Runde

In der OÖ-Liga gewinnt Aufsteiger WSC Hertha vor vollem Haus das „Auswärts-Derby“ gegen den FC Wels. Hertha rückt auf den Viertletzten Platz vor, der FC Wels steht weiterhin auf Platz 3.

Edelweiß bezwingt auswärts die Rieder Fohlen mit 1:0.

Der Vorletzte Bad Schallerbach gewinnt bei Schlusslicht St. Martin mit 2:1 und setzt sich um 10 Punkte von den Mühlviertlern ab, bleibt aber auf dem vorletzten Abstiegsplatz.

Neuer Drittletzter und damit in akuter Abstiegsgefahr ist Weißkirchen nach einer 0:4-Schlappe in Bad Ischl.

Tabellenführer Vöcklamarkt feiert ein 6:2-Schützenfest in St. Marienkirchen/Polsenz und führt die Tabelle mit 19 Zählern Vorsprung auf Oedt an. Neun Runden sind noch ausständig.

Ergebnisse:

Neuhofen – Edelweiß 0:1 (0:1) – Tor: 9. Bogdan



FC Wels – WSC Hertha 1:2 (0:1) – Tore: 42. Durkovic, 59. Bukva; 78. Scharsching



Bad Ischl – Weißkirchen 4:0 (3:0) – Tore: 3. Curic, 40. Celebic, 45. Milosevic, 87. Gassenbauer



St. Martin/M – Bad Schallerbach 1:2 (0:1) – Tore: 17. Guerrib, 69. Hegedüs; 70. Schröger



St. Marienkirchen – Vöcklamarkt 2:6 (0:3) Tore: 69., 82. Dieplinger; 4., 25., 51., 72. L. Leitner, 42. Olivotto, 89. Greisinger. VM vergibt durch Olivotto einen Elfmeter (2.).

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at