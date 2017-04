Unfall im Innviertel forderte zwei Menschenleben

Bei einem Verkehrsunfall in Geinberg (Bezirk Ried im Innkreis) sind am späten Samstagnachmittag zwei Personen ums Leben gekommen. Der Unfall passierte ganz in der Nähe des Feuerwehrzeughauses in Geinberg.

Bei der Ortseinfahrt von Geinberg ist ein Autofahrer möglicherweise wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug raste über ein Feld und kam auf der Zufahrt des Feuerwehrzeughauses auf dem Dach zum Liegen.

Jede Hilfe zu spät

Für die beiden Männer im Auto kam laut Einsatzkräften jede Hilfe zu spät. Eines der Todesopfer war bei der Geinberger Feuerwehr, was den Bergeeinsatz für seine Kameraden natürlich besonders belastend machte.

Nähere Details lagen am Samstagabend noch nicht vor.