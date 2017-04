Fahndung nach Schlägerei in Steyr

In Steyr sucht die Polizei nach einem Mann, der in der Nacht auf Samstag einen 19-Jährigen schwer verletzt hat. Die beiden waren in einem Lokal aneinandergeraten und hatten zu raufen begonnen. Der 19-Jährige musste ins Spital.

Eine Passantin fand den verletzten 19-Jährigen kurz vor Mitternacht in der Pfarrgasse blutend auf dem Boden liegen. Sie leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Die Polizei kann sich die Ereignisse, die sich zuvor abgespielt haben müssen, bisher nur vage zusammenreimen, denn der Verletzte konnte noch nicht befragt werden.

Geschultert und zu Boden geworfen

Demnach sollen der 19-jährige und ein Unbekannter in einem Lokal aufeinandergetroffen sein. Gemeinsam gingen sie offenbar vor die Tür, und dort kam es dann zu den Handgreiflichkeiten. Laut Zeugen soll der Gesuchte den 19-Jährigen unterhalb des Gürtels mit beiden Händen gepackt und geschultert haben. Dann warf er den Küchengehilfen mit Wucht zu Boden.

Mit Kopf auf Boden aufgeschlagen

Der Bursch schlug mit dem Kopf auf und zog sich eine blutende Rissquetschwunde und eine Gehirnerschütterung zu. Der Angreifer lief davon. Nach der Erstversorgung wurde das Opfer ins Krankenhaus Steyr gebracht. Eine Sofortfahndung nach dem aggressiven Unbekannten verlief erfolglos. Eine genaue Beschreibung liegt noch nicht vor.