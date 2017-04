Katzen lösten Brand beim Markieren aus

Bei einem Wohnungsbrand in Eggendorf (Bezirk Linz-Land) sind am Freitag zwei Katzen verendet. Am Ausbruch des Feuers dürften die Tiere beteiligt gewesen sein: Sie hatten nämlich in den Tagen zuvor bei einem Verteilerstecker markiert.

Durch die Feuchtigkeit entstand laut Brandermittlern ein Lichtbogen, der dann einen Kurzschluss und in der Folge den Brand auslöste.

Tiere bei Brand verendet

Der Wohnungs- und Katzenbesitzer war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Als er heimkam, war das Feuer bereits von selbst wieder ausgegangen. Ein Raum war schwer beschädigt, die übrigen Zimmer stark verraucht. Die beiden Stubentiger waren erstickt. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar, die Höhe des Sachschadens stand laut Polizei vorerst nicht fest.