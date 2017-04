Drogen beim Joggen „erschnüffelt“

Ein Polizist hat einen guten Riecher bewiesen: Beim Joggen fiel ihm in einer Wohniedlung im Bezirk Wels-Land Cannabisgeruch auf. Im Zuge der Ermittlungen wurden zwei Hanfplantagen und mehr als ein Kilo Cannabis gefunden.

Während einer Laufrunde im Rahmen des Dienstsports hatte der Beamte am Donnerstag vergangener Woche in einer Wohnsiedlung den süßlichen Duft von Marihuana gerochen. Er kam mit Kollegen und einem Durchsuchungsbefehl in das Wohnhaus mit drei Wohnungen zurück. Sie wurden auch schnell fündig. In einer Wohnung stand eine Hanfplantage mit neun Cannabispflanzen, und es lagen auch 100 Gramm Ernteertrag herum.

Vier Männer und zwei Frauen angezeigt

Auch in den beiden anderen Wohnungen wurden mehr als 300 Gramm Marihuana gefunden. Die Verdächtigen führten die Polizisten zu einer weiteren Hanfplantage mit elf Cannabispflanzen. Die insgesamt sechs Verdächtigen im Alter zwischen 25 und 72 Jahren räumten ein, dass sie seit Jahren Marihuana angebaut und selbst konsumiert hätten. Die vier Männer und zwei Frauen wurden angezeigt.