Blau Weiß mit Pech in Wattens nur remis

Bis zur 90. Minute lagen die Blau Weißen in Wattens nach dreimaliger Führung mit 3:2 voran. Ein Elferfoul von Keeper Hankic bringt in der 90. Minute Elfer für die Tiroler und schlussendlich das 3:3.

Die Linzer erwischen bei den heimstarken Gastgebern einen Traumstart gegen die seit drei Runden ungeschlagenen Tiroler.

Linzer Führung nach 3 Minuten

Nach einem Strafraum-Foul an René Renner gibt es Elfmeter, den der Gefoulte selbst zur Führung verwandelt (3.). In der Folge steht die Linzer Hintermannschaft bei Versuchen der Wattener gut.

Missverständnis führt zum Ausgleich

Ein Missverständnis ist der Auslöser für den Ausgleich der Tiroler. BW-Verteidiger Mehdovic spielt einen Ball nicht, weil er auf seinen Keeper hofft. Der denkt wohl umgekehrt genauso. Der Tiroler Jurdik überzieht das und entscheidet sich für das lange Eck zum Ausgleich (18.).

Goiginger legt auf, Renner trifft erneut

Goiginger marschiert auf der rechten Seite und ist nicht zu bremsen. Im Strafraum legt er die „Murmel“ für Renner ab, der kühl aus kurzer Distanz zur erneuten Führung der Linzer abschließt (25.). Dann muss Trainer Klaus Schmidt verletzungsbedingt einen Wechsel vornehmen. Kreuzer kommt für Pecirep.

Wieder Ausgleich für Wattens

Da sieht die Linzer Abwehr schon wieder nicht gut aus, weil Buchacher vergessen wird, der eine Flanke von Pranter direkt zum 2:2 abschließt.

Bis zum Pausenpfiff tut sich auf beiden Seiten nicht mehr viel: Pausenstand 2:2.

Kreuzer trifft zum 3:2 für die „Blues“.

Nach dem Wechsel vergibt Jurdik die erste Chance für Wattens (47.), dann holt der eingewechselte Jakob Kreuzer einen Eckball für die Linzer heraus, den Goiginger zur Mitte bringt, sein Partner in der Trainings-Fahrgemeinschaft Kreuzer netzt mit dem Kopf zur 3:2-Führung ein (52.).

Rot für Mork (Wattens)

Beim Duell um einen hohen Ball trifft Mork den Linzer Huspek voll am Kopf. Tiefrote Karte und Wattens ab der 55. Minute mit einem Mann weniger. Aber die verbliebenen Tiroler rufen noch ein paar Körner an Power ab: Jurdik taucht vor BW-Keeper Hankic auf. Huspek kann ihn gerade noch am Torschuss stören (59.). Auch in der Folge können die Linzer aus der nominellen Überlegenheit kaum Vorteile ziehen, Wattens drückt.

In der 75. Minute ist Jurdik wieder da, zieht ab, der Linzer Maier kann blocken.

Wr. Neustadt - KSV 3:1

Wattens - Blau Weiß 3:3

Hornrn - Liefering 0:1

FAC - Innsbruck 1:2

LASK-Lustenau (20:30 - live in ORF-Sport +)

Die Linzer drücken wieder an

Die Linzer sind dann aber wieder im Angriff konkreter. Goiginger probiert es, Oswald kann parieren, der Linzer Anic zieht den Ball dann über das Tiroler Tor (78.). Die Gastgeber sind aus ihren Kontern gefährlich, die Linzer Defensive und Hankic im Tor bekommen in den Schlussminuten viel zu tun, den Ausgleich zu verhindern.

Elfmeter und Ausgleich für Wattens in der 90. Minute

Hankic läuft aus dem Tor, sein Ellbogen geht gegen den Kopf von Jurdik. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Pranter verwandelt zum Ausgleich.

Fazit: Wieder bleiben die Linzer ungeschlagen, wieder liegen sie bis zur Schlussminute voran, einmal mehr können sie den Sieg nicht in trockene Tücher bringen. Fakten, die wohl dem nervenaufreibenden Abstiegskampf zu schulden sind. Nach wie vor trennen die siebtplatzierten Linzer nur drei Zähler vom (vorletzten) Abstiegsplatz. Und jetzt kommt am Montag das Derby auf der Linzer Gugl gegen den „So gut wie Aufsteiger“ LASK.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at