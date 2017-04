Nächtliche Staus im Osterreiseverkehr

Der Osterreiseverkehr hat in der Nacht auf Karfreitag immer wieder zu Staus auf der Innkreisautobahn (A8) geführt. Von einer „Reisewelle, stärker als im Sommer“ spricht man bei der Autobahnpolizei.

In Deutschland und weiten Teilen der Schweiz ist der Karfreitag bereits ein Feiertag. Viele fahren in den Osterurlaub und reisen dabei durch Oberösterreich. Extrem stark habe der Verkehr bereits am Donnerstagnachmittag eingesetzt, sagt Norbert Scharnböck von der Autobahnpolizei Ried und das Verkehrsaufkommen sei gegen Abend in Fahrtrichtung Wels immer dichter geworden: „Kolonnenverkehr die ganze Nacht, der Höhepunkt war zwischen 1.00 und 2.00 Uhr. Es ist zwar zu Staus gekommen, der Verkehr hat sich aber doch immer wieder relativ schnell wieder in Bewegung gesetzt.“

ASFINAG

Völlig überlastet waren laut Scharnböck die Raststationen in Suben, ebenso alle Parkplätze der ASFINAG entlang der A8. Die Autobahnpolizei spricht sogar von einem „Chaos“, das sich in der Nacht auf der Innkreisautobahn abgespielt habe. Stärker als im Sommer sei die Reisewelle in der Nacht auf den Karfreitag gewesen.

„Das wird jedes Jahr ärger“

Das hohe Verkehrsaufkommen habe die Autobahnpolizei nicht unvorbereitet getroffen, immerhin beobachte man seit Jahren die Reisewelle zu Ostern, aber „offensichtlich wird das jedes Jahr ärger“, sagt Norbert Scharnböck.

Freitagfrüh hat das Verkehrsaufkommen zwar wieder nachgelassen, die Staugefahr ist allerdings immer noch hoch.

