RL-Mitte: Vorwärts und Stadl-Paura siegen

Mit Ausnahme der Partie Kalsdorf-Gurten fanden in der RL-Mitte vier und OÖ-Liga drei Spiele schon am Donnerstag statt. Am Karfreitag spielt allerdings die Sky Go-Erste Liga mit den Partien des LASK und von Blau Weiß Linz.

In der Sky Go-Erste Liga wird am Karfreitag die 28. Runde gespielt. Mit ooe.ORF.at sind Sie am Ball.

LASK empfängt Lustenau, Blau Weiß in Wattens

Der klare Tabellenführer LASK empfängt in Pasching Austria Lustenau und kann einen weiteren Meilenstein in Richtung Bundesliga-Aufstieg setzen.

Der FC Blau Weiß ist im Duell der Aufsteiger bei Wattens zu Gast. Bei einem Auswärtssieg würde der Achte Blau Weiß den Fünften Wattens sogar überholen. Ein Erfolg der „Blues“ würde auch Motivation für das Linzer Derby am Ostermontag (18:30 - live in ORF Sport +) im Linzer Stadion bringen.

Karfreitag (28. Runde – Erste Liga

LASK – Lustenau (20:30 – Live in ORF Sport +)

Wattens – Blau Weiß Linz (18:30)

Bundesliga am Karsamstag/29. Runde

Puntigamer Sturm – SV Guntamatic Ried (18:30 - Bericht auf ooe.ORF.at

Regionalliga Mitte- Ergebnisse am Gründonnerstag

Verrücktes Match in Stadl-Paura: 5:3 nach 4:0-Führung

Zuletzt kassierten die Kicker aus Stadl-Paura neun Tore aus zwei Spielen ohne selbst zu treffen, diesmal kehrten sie gegen Allerheiligen in die Erfolgsspur zurück, weil sie ihre Chancen in Tore umsetzen konnten. Vor allem Mario Petter, der vor der Pause zweimal traf, dazu Hofstätter, der Allerheiligen vor der Pausenerfrischung noch ein Osterei zum 3:0 legte.

Drei Minuten nach Wiederbeginn legt Mario Petter mit seinem dritten Tor zum 4:0 nach, ehe Allerheiligen nur drei Minuten später auf 1:4 verkürzen kann. Die Steirer machen es dann mit dem Tor zum 2:4 wieder spannend, weil Stadl-Paura erneut in der Defensive unkonzentriert agiert. Es raschelt erneut im Kasten der Oberösterreicher zum 3:4. Aber jetzt macht auch Stadl-Paura wieder Druck. Krachanov erhöht per Kopf nach Freistoß auf 5:3. Allerheiligen probiert es nochmals, die Gastgeber können aber doch Schlimmeres verhindern und einen 5:3-Heimsieg verbuchen.

Grieskirchen kommt nicht in die Erfolgsspur

In einer ausgeglichenen ersten halben Stunde kommen beide Teams kaum zu nennenswerten Möglichkeiten. Aber der bisherige Tabellendritte Lafnitz hat den Experten für Standards. Michael Tieber versenkt in der 31. Minute die Murmel im Tor der Gastgeber. Wieder läuft das Schlusslicht einer Gästeführung hinterher und müssen fünf Minuten vor der Halbzeitpause das 0:2 durch Kager per Distanzschuss hinnehmen. Kerekov kann in der 42. Minute mit seinem Anschlusstreffer wieder für Motivation sorgen.

Nach der Pause wechseln die Möglichkeiten, ein Stanglpass der Grieskirchner wird als beste Chance zum Ausgleich vergeben (70.). Doch drehen können die Trattnachtaler dieses Match nicht mehr. Es bleibt beim Sieg von Lafnitz.

Vorwärts Steyr siegt „Last Second“ gegen die LASK Juniors

Die Steyrer übernehmen nach etwa 20 Minute das Kommando, zeigen gute Aktionen, im Abschluss klappt es jedoch nicht nach Wunsch. Kurz vor der Pause haben die Juniors dank zweier Initiativen von Profi Michael Lageder zwei gute Möglichkeiten, scheitern aber.

Vor 1.100 Zuzschauern fehlen dieser flotten Partie auch in der zweiten Hälfte eigentlich nur die Tore. Doch in der Nachspielzeit schlägt Vorwärts doch noch zu. Dem Treffer gehen Chancen von Efendiuglu und Martinovic voraus, Halbartschlager drückt den Ball zum 1:0-Sieg ins Tor.

RL-Mitte am Gründonnerstag:

Stadl-Paura : Allerheiligen 5:3 (3:0) - Tore: 11., 42., 48. Petter, 45. Hofstätter, 73. Krachanov; 51., 68. Kelenc, 62. Überbacher

Weiz : FC Gleisdorf 09 1:1 (1:0)

SV Grieskirchen : Lafnitz 1:2 (0:1) – Tore: 42. Kerekov; 31. Tieber, 40. Kager,

Vorwärts Steyr : Pasching/LASK Jrs. 1:0 (0:0) – Tor: 92. Halbartschlager

Programm am Karfreitag:

19:00 Kalsdorf - Gurten

19:00 Hartberg - Wolfsberg

19:00 Deutschlandsberg – Klagenfurt

Ostersonntag:

15:00 Sturm Amateure- St. Florian

OÖ-Liga am Gründonnerstag/21. Runde

Wallern gelingt daheim gegen Perg erst in der Schlussphase der Ausgleich, ebenfalls in der Schlussphase sichert Ex-LASK-Bomber Vujanovic Öedt den Siegestreffer bei Donau Linz. Aufsteiger Oedt marschiert damit auf Platz 2. In Gmunden endet das Derby gegen Micheldorf 1:1.

Wallern – Perg 1:1 (0:1) – Tor: 86. Spitzer; 42. Graf. Rot: Rumetshofer 95.

Donau Linz – Oedt 1:2 (0:0) - Tor: 85. Gamsjäger ; 71. Mutecic, 90. Vujanovic

Gmunden – Micheldorf 1:1 (1:0) – Tore: 33. Veverka; 47. Gross

Samstag mit heißem Welser Derby

Ein packendes Welser Derby steht vor erwartetem vollen Haus auf der Anlage des FC Wels auf dem Programm. Der Zweitplatzierte FCW begrüßt die Drittletzten WSC Hertha. Die Gäste sind aber im Frühjahr stark im Aufwind, wollen sich mit viel Engagement aus der Abstiegszone kämpfen und haben im Winter groß aufgerüstet.

Der Abstiegs-Knaller in St. Martin/Mühlkreis

Für Schlusslicht St. Martin im Mühlkreis ist das Gastspiel der Vorletzten Schallerbacher wohl das Spiel der letzten Chance auf den Klassenerhalt. Sieben Punkte Vorsprung haben die Schallerbacher. Nur ein Sieg der Mühlviertler würde in St. Martin wieder Hoffnung aufkiemen lassen.

Abstiegsgespenst ist auch in Bad Ischl zu Gast

Beim Match von Bad Ischl gegen Weißkirchen ist auch das Abstiegsgespenst im Spiel. Vor allem der Viertletzte Weißkirchen braucht Punkte zur Absicherung nach unten. Bad Ischl, zuletzt im Aufwind, würde ein Heimsieg Luft nach unten und den Platz im gesicherten Mittelfeld bringen.

In Neuhofen/Innkreis wird ein enges Duell gegen Edelweiß Linz erwartet, ein Publikumshit sollte in St. Marienkirchen an der Polsen über den Rasen gehen, wenn der klare Tabellenführer Vöcklamarkt aufgeigt.

OÖ-Liga-Spiele am Samstag/ 21. Runde

14:15 Neuhofen – Edelweiß

16:00 FC Wels – WSC Hertha

16:30 Bad Ischl – Weißkirchen

16:30 St. Martin/m – Bad Schallerbach

16:30 St. Marienkirchen - Vöcklamarkt

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at