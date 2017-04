Frauenhaus im Bezirk Braunau gefordert

Der Bezirk Braunau brauche dringend ein eigenes Frauenhaus, fordert der Verein Frauenhaus Braunau. Schon jetzt würden sich immer wieder Frauen an den Verein wenden, um der Gewalt in den eigenen vier Wänden entkommen zu können.

Ein Haus, das fünf bis zehn Frauen und ihren Kindern in Notsituationen, Schutz vor einem gewalttätigen Partner bietet, ist der Wunsch des Vereins Frauenhaus Braunau. Der Bedarf sei da, sagt Renate Mann vom Verein Frauenhaus Braunau im Interview mit dem ORF Oberösterreich. In der Weihnachtszeit hätte sie so viele Anrufe gehabt, dass sie ein Frauenhaus hätte füllen können. Momentan könne sie aber den Frauen nur empfehlen, sich in der nächstgelegenen Anlaufstelle in Ried im Innkreis oder beim Gewaltschutzzentrum zu melden. Salzburg sei zu weit entfernt, dazu kämen noch die Probleme mit der Finanzierung über Bundesländergrenzen hinweg, so Renate Mann.

Warten auf Finanzierungszusage des Landes

Der Verein sei laut eigenen Angaben startklar und habe bereits Spendengelder gesammelt. Was jetzt noch fehle sei die jährliche Finanzierungszusage des Landes Oberösterreich für Gehälter und Mietzahlungen. Mann spricht von etwa 300.000 Euro, die benötigt werden.

Gerstorfer: „Ideal wäre Frauenhaus in jeder Region“

Momentan gibt es fünf Frauenhäuser in Oberösterreich. Die Frage, wo weitere entstehen werden, stehe bereits auf der politischen Agenda, so die zuständige Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ): „Es geht natürlich auch um das Geld. Wir haben aber auch neben Braunau noch andere Bezirke und wir müssen überlegen, wo der Bedarf am akutesten ist. Ideal wäre natürlich ein Frauenhaus in jeder Region. Das ist aber eine grundlegende Entscheidung und auch Braunau muss warten, bis diese getroffen wird.“ Diese Entscheidung werde in der zweiten Jahreshälfte oder zu Beginn des Jahres 2018 getroffen, so Gerstorfer.

Der Verein Frauenhaus Braunau sammelt derzeit Unterschriften um ihrem Anliegen mehr Gewicht zu verleihen. 1.200 Innviertler haben bereits unterschrieben. Diese Unterschriftenlisten will Renate Mann Soziallandesrätin Birigt Gerstorfer und Landeshauptmann Thomas Stelzer überreichen. Seit mittlerweile neun Jahren wird daran gearbeitet, im Bezirk Braunau eine Anlaufstelle für mit Gewalt konfrontierte Frauen zu bekommen.