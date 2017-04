Fälschung: Van der Bellen in jedem Haushalt

Ein gefälschtes Schreiben des Innenministeriums sorgt in Wels für Aufregung. Bürger werden in diesem Brief aufgefordert, in ihrer Wohnung ein Bild des Bundespräsidenten aufzuhängen. Bei Zuwiderhandlung drohe eine Strafe.

Im Kopf des Schreibens ist das offizielle Logo des Bundesinnenministeriums zu sehen, offenbar um den Inhalt besonders amtlich wirken zu lassen. In dem Brief ist von einem ominösen Bundesgesetzblatt die Rede, in dem angeblich bestimmt worden sei, dass in jeder Privatwohnung ein Bild des amtierenden Bundespräsidenten hängen müsse. Dies diene „zum Festigen der Zugehörigkeit der österreichischen Nation“. Zum Aufhängen des Bildes sei ein geeigneter Platz im Wohnzimmer oder in der Küche auszuwählen. Um es dem Empfänger leichter zu machen, dieser vermeintlichen Verpflichtung nachzukommen, liegt ein Foto des Bundespräsidenten dem Schreiben bei.

Verfasser unbekannt

In dem Brief werden auch punktuelle Kontrollen im Raum Wels angekündigt. Wer dabei kein Bild des Bundespräsidenten in seiner Wohnung habe, müsse mit Strafen zwischen 90 und 300 Euro rechnen. Als ausführende Behörde werden der Magistrat der Stadt Wels sowie Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) genannt.

Suche nach Verfasser

Ein Empfänger dieses gefälschten Schreibens hat diesen Brief zum Bürgermeister gebracht, und der hat gleich einmal Anzeige bei der Polizei erstattet. Laut Rabl sei dieser Brief eine plumpe Fälschung. Er ersucht alle Welser, die dieses gefälschte Schreiben ebenfalls erhalten haben, sich beim Stadtpolizeikommando oder in seinem Büro zu melden. Die Ermittlungen gegen den oder die Verfasser sind im Gange.