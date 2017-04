SimpliTV - Neue Ära des Antennenfernsehens

Nach zehn Jahren DVB-T geht das Antennenfernsehen in eine neue Ära. Statt bisher acht Programmen, können mit dem neuen Antennenfernsehen simpliTV bis zu 40 Programme empfangen werden, viele davon in HD-Qualität.

Alle ORF-HD Programme werden ohne monatliche Zusatzkosten angeboten. Notwendig wird diese Umstellung, weil ein gleichzeitiger Betrieb von Standard- und HD-Fernsehen technisch zu viel Platz verbraucht und eine Erweiterung des Programmangebots verhindern würde. Deshalb wird in Oberösterreich am 20. April DVB-T durch simpliTV ersetzt.

ORF

Einblendung im laufenden Fernsehprogramm

Betroffen von der Umstellung sind alle, die seit dem 15. März eine Einblendung im laufenden Fernsehprogramm sehen und bisher noch keine simpliTV-Box angeschafft haben: Sie empfangen Fernsehen über Antenne. Und damit diese Antennenkunden auch nach der Umstellung, die am 20. April erfolgt, die Programme weiterhin sehen können, brauchen sie eine simpliTV-Box.

Alle anderen werden mit der Einblendung ermutigt, am 20. April einen Senderdurchlauf zu starten, damit alle ORF Programme ihn HD erhalten bleiben.

Box und Modul im Umstellungszeitraum günstiger

Bei neueren Fernsehgeräten braucht man keine Box, es genügt ein simpliTV-Modul. Während des Umstellungszeitraums werden Box und Modul finanziell gestützt und kosten 29,90 Euro für die Box bzw. 19,90 Euro für das Modul. Eine kostenlose Registrierung bei simpliTV ist erforderlich.

ORF

Beste Bild- und Tonqualität

„Mehr als 80 Prozent der TV-Haushalte besitzen bereits ein HD-taugliches TV-Gerät. Wir wollen die beliebten Sendungen und Beiträge des ORF auch mit der modernsten TV-Sendetechnologie, die eine Top-Bild- und Ton-Qualität garantiert, in die oberösterreichischen Haushalte bringen. Unser Ziel ist es, die HD-Nutzung der gesamten ORF-Programmfamilie bis ins Jahr 2020 auf mehr als 90 Prozent zu steigern. Die höchstmögliche Qualität am jeweils letzten Stand der Technik hilft dem ORF auch dabei, die Zufriedenheit der TV-Seher hoch zu halten und im Wettbewerb mit anderen Sendern erfolgreich zu bleiben“, so Kurt Rammerstorfer, Direktor des ORF Oberösterreich.

ORS/simpliTV/Harald Dostal

Auch „Oberösterreich heute“ ist damit hochauflösend zu empfangen, so Johannes Jetschgo, Chefredakteur des ORF Oberösterreich.

Keine Kosten für das Basisangebot

Für das Basisangebot fallen dafür keine monatlichen Kosten an. Ein auf 40 Programme erweitertes Paket kostet zehn Euro monatlich. Die vorhandene Antenne kann weiterhin genützt werden. Wer nicht sicher ist, ob eine kleine Zimmerantenne für den Empfang genügt, kann auf der Homepage simpliTV einen Empfangscheck machen. Auch alle anderen Fragen zum Antennenempfang sind Antworten zu finden. Nicht betroffen von der Umstellung sind Satelliten- und Kabelkunden.

