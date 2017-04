Erfolgreiche Suchaktion nach dementer Seniorin

In Bad Ischl ist in Montagnacht eine Suchaktion nach einer demenzkranken Frau erfolgreich verlaufen. Die 73-Jährige war aus dem Seniorenheim verschwunden. Die Polizei leitete eine groß angelegte Suchaktion in die Wege.

Vier Feuerwehren, die Suchhundebrigade des Roten Kreuzes, ein Polizeihund sowie ein Hubschrauber aus Salzburg nahmen an der Suche teil.

FF Bad Ischl

Gegen 20.30 Uhr verschwand die 73-jährige Seniorin aus ihrem Zimmer in dem Ischler Seniorenheim. Nachdem das Personal erfolglos nach der Abgängigen gesucht hatte, wurde der Fall um 22.35 Uhr bei der Polizei gemeldet.

Neben Zuggleisen gefunden

Gegen 24.00 Uhr entdeckte ein Feuerwehrmann die Frau beim Bahnhof neben den Zuggleisen: Sie kauerte hinter den Fahrrradständern. Die 73-Jährige hatte Abschürfungen und war unterkühlt, doch ansonsten unversehrt. Sie wurde in das Bad Ischler Spital gebracht.