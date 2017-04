Eybl-Schließung: 61 Mitarbeiter vor Kündigung

Im Sportartikelhandel wird das Kapitel Eybl endgültig geschlossen. 61 Mitarbeiter sind von der Schließung Ende Juni betroffen. Stattdessen zieht ein norwegischer Sporthändler in die Plus City in Pasching.

Das Paschinger Sport Eybl-Geschäft galt lange als Vorzeigefiliale des Sportartikelhändlers. Das Geschäfte verteilt sich über zwei Etagen und bietet Kunden eine eigene Kletterwand an. Sporteinkauf zum Erleben.

Millionenverluste bei Sports Direct

Drei Jahre nach der Übernahme von Eybl sperrt der britische Diskonter Sports Direct die Großfiliale nun Ende Juni zu. 61 Mitarbeiter sind betroffen.

PlusCity

Nun wird Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter gefordert. Die Rede ist davon, dass die Anmeldung der Kündigungen beim Arbeitsmarktservicegerade vorbereitet werde. Für Arbeitnehmer in geschützten Dienstverhältnissen (zum Beispiel im Mutterschutz) werde es das Angebot geben, in anderen Filialen unterzukommen. Der Großteil werde seine Arbeitsstelle verlieren. „Wir wissen noch nichts über den Zeitplan, ob über den 30. Juni hinaus noch Personal zum Räumen der Filiale benötigt wird“, sagt Sonja Kowaleinen, die die Handelsangestellten für die Gewerkschaft betreut.

Millionenverluste für Sports Direct

Mit ihrer Billigschiene erzielten das britische Sports Direct bisher in Österreich keinen Erfolg, das Unternehmen schreibt Millionenverluste.

APA/EPA/Andy Rain

Das frei werdende Geschäftslokal wird von einer skandinavischen Kette übernommen. Der norwegische Sporthändler XXL kommt nach Österreich und will hier bis zu 20 Geschäfte eröffnen. Die ersten beiden Shops sollen im Herbst in Wien geöffnet werden. Die Paschinger Filiale soll nächstes Frühjahr folgen.

Das 2001 gegründete Unternehmen sieht sich als Fachhändler und betreibt derzeit 60 Filialen in Norwegen, Schweden und Finnland.

Links: