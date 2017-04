Pensionist tot in seinem Haus gefunden

Ein 76-jähriger Mann ist am Montag tot in seinem Haus in Schwertberg (Bezirk Perg) aufgefunden worden. Der Pensionist dürfe bereits Ende März tödlich verunglückt sein. Gefunden wurde er dank besorgter Nachbarn.

Die Nachbarn des 76-Jährigen schlugen Alarm, weil sie den alleinstehenden Pensionisten seit über einer Woche nicht mehr gesehen hatten und sich die Zeitungen im Briefkasten türmten, berichtete die Polizei.

Auf Stiege zusammengebrochen

Die Beamten brachen am Montagnachmittag im Beisein der Tochter des Pensionisten eine Haustür auf, nachdem es keine Reaktion auf Anrufe und Klopfzeichen gegeben hatte. Danach fanden sie den 76-Jährigen tot im Erdgeschoß liegen. Er war offensichtlich beim Hinauftragen von Brennholz am Ende der Stiege im ersten Stock zusammengebrochen und seitlich neben den Stufen in das Erdgeschoß gestürzt.

Kein Fremdverschulden

Aufgrund der vorgefundenen Post dürfte sich das Unglück bereits am 31. März ereignet haben. Anhand der Spurenlage könne Fremdverschulden ausgeschlossen werden, so die Polizei.