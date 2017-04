Prozess: Bei Schießerei Nachbar verletzt

In Steyr müssen sich am Dienstag sechs junge Männer für eine missglückte Schießübung vor Gericht verantworten. Die Beschuldigten sollen mit einem Kleinkalibergewehr einen Nachbarn getroffen und schwer verletzt haben.

Die sechs jungen Männer im Alter von 19 bis 26 Jahren hatten sich im Oktober in einem Garten in Ried im Traunkreis (Bezirk Kirchdorf an der Krems) getroffen. Die Freunde wollten Schießübungen mit einem Kleinkalibergewehr machen. Als Ziel diente eine Blechdose, die in einiger Entfernung aufgestellt war. Doch zumindest einer der Schützen war nicht so gut wie erhofft.

Nachbarn in 60 Meter Entfernung getroffen

Anstatt der Dose traf er einen Nachbarn, der in etwa 60 Meter Entfernung vor seinem Haus stand. Der 50-Jährige wurde im Gesicht schwer verletzt. Ein jüngerer Mann, der daneben stand, wurde zwar ebenfalls getroffen, doch seine Kleidung lenkte den Streifschuss ab, der 24-Jährige blieb unverletzt. Weil zunächst unklar war, woher die Schüsse kamen, wurde das Einsatzkommando Cobra gerufen. Die Schützen waren rasch ausgeforscht.

Bis zu zwei Jahre Haft

Sie müssen sich am Dienstag wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung der öffentlichen Sicherheit verantworten. Alle sechs stehen zudem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vor Gericht, weil keiner eine Waffenbesitzkarte oder einen Waffenpass hat.

Den bisher unbescholtenen Männern drohen für die Schießübungen bis zu zwei Jahre Haft. Einer von ihnen muss sich allerdings auch noch wegen einer anderen Körperverletzung verantworten.

