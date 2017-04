Sports Direct schließt Eybl-Filiale

Die noch unter dem Namen Sport Eybl laufende Filiale in der Plus City Pasching (Bezirk Linz-Land) wird vom Eigentümer Sports Direct Ende Juni zugesperrt. Es werde eine skandinavischer Sportartikelfachhändler ins Boot geholt, so Plus City-Chef Ernst Kirchmayr, am Montagnachmittag.

61 Mitarbeiter seien von der Schließung betroffen und bereits informiert worden, so ein Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten (Online). Bis auf jene, die in geschützten Dienstverhältnissen sind, etwa in Mutterschutz, werde ein Großteil der Beschäftigten laut Gewerkschaft die Arbeitsstelle verlieren, die einen Sozialplan fordert.

Sporthandelskette 2013 übernommen

Großbritanniens größter Sportfachhändler übernahm 2013 die Sporthandelskette, nachdem sich die Gründerfamilie Eybl vollständig aus Sport Eybl/Sports Experts zurückgezogen hatte. Das Unternehmen war mit einem Jahresumsatz von mehr als 300 Mio. Euro und 53 Filialen der größte Sportartikeleinzelhändler in Österreich.

Von britischen Eigentümer wurden alle Fililalen bis auf jene in der Plus City in SDI, Sports Direct oder Lilly Whites umbenannt. Die Sprecherin von Sports Direct in Österreich sagte, dass es von Unternehmensseite keine Stellungnahme gebe.

Plus City mit „XXL Sports & Outdoor“

Montagnachmittag kündigte Ernst Kirchmayr in einer Medienaussendung an, dass die Sportkette „XXL Sports & Outdoor“ im Frühjahr 2018 in die Plus City einziehen werde. Die Skandinavier seien nach eigenen Angaben weltweit eines der erfolgreichsten Unternehmen der Sportartikelbranche. „Die PlusCity unterstreicht damit einmal mehr ihren Führungsanspruch als „Shopping & Lifestylecenter“, so Kirchmayr.

Links: