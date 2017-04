Brutaler Überfall auf Pensionistin geklärt

Kriminalisten haben den brutalen Überfall auf eine 78-jährige Frau aus Leonding in ihrer eigenen Wohnung im vergangenen August aufgeklärt. Vier der fünf Täter konnten bereits festgenommen werden.

Der brutale Überfall auf die Pensionisten in ihrer eigenen Wohnung - von den Kriminalisten „home invasion“ - genannt - hatte für viele Schlagzeilen gesorgt. Auch wir haben berichtet: „Leonding: Pensionistin brutal überfallen“

Asylwerber wurde auch Opfer

Sendungshinweis: „Oberösterreich Heute“, 19.00 Uhr, ORF2

Drei maskierte Männer waren am 13. August 2016 nachts in die Wohnung der 78-Jährigen in Leonding eingestiegen. Die Einbrecher hatten auf die auf dem Sofa schlafende Frau eingeschlagen, sie gefesselt und Geld verlangt. Einen 38-jährigen Asylwerber aus der Mongolei, der in einem anderen Raum der Wohnung als Gast schlief, fesselten und knebelten die Männer ebenfalls und legten ihn in die Badewanne. Nachdem die Täter die gesamte Wohnung durchsucht hatten und mit Geld, Schmuck und den Handys der Opfer geflüchtet waren, konnte sich der Mongole befreien und auch der Pensionistin helfen.

ORF

Täter kannte Tagesabläufe der Frau

Die Polizei stieß bei ihren Ermittlungen in der Folge schnell auf einen 48-jährigen beschäftigungslosen Mazedonier, der in der Vergangenheit über längere Zeit zum Bekanntenkreis der Pensionistin gehört und für sie auch diverse kleinere Arbeiten in ihrem Schrebergarten und der Wohnung erledigt hatte. Damit kannte er die räumliche Situation und auch die Tagesabläufe der Frau. Weil er aktuell finanzielle Schwierigkeiten hatte, schmiedete er gemeinsam mit einem 32-jährigen Rumänen aus Graz den Plan, die Frau auszurauben.

Dafür engagierte der Rumäne vier Landsleute, die extra anreisten. Gemeinsam beobachteten sie die Wohnung am Tag des Überfalles noch einmal genau. In der Nacht schlugen sie dann zu.

Von Cobra festgenommen

Ein 37-Jähriger gilt als Kopf der Einbrecher, mit ihm stiegen ein 30-Jähriger und ein 19-Jähriger in das Haus ein und führten den Überfall durch. Ein 23-Jähriger stand Schmiere. Die beiden Drahtzieher wurden von der Cobra bereits im vergangenen November in der Steiermark festgenommen. Sie sind geständig.

Mit europäischen Haftbefehlen gelang es auch den 37-Jährigen und den 30-jährigen Rumänen in ihrer Heimat festzunehmen. Sie wurden Ende Jänner nach Österreich ausgeliefert. Der 23-Jährige, der Schmiere gestanden hatte, stellte sich Anfang März. Alle befinden sich in Untersuchungshaft. Lediglich der 19-Jährige ist noch flüchtig.

Link: