Pensionist tötete Ehefrau und sich selbst

Ein 76-jähriger Pensionist hat am Donnerstag in Kirchdorf an der Krems im Traunviertel zuerst seine Frau erwürgt und sich dann selbst in der Garage erhängt. Die Tochter des Paares entdeckte die Leichen, bestätigte die Staatsanwaltschaft.

„Es war schlecht, was ich gemacht habe. Ich hoffe, man vergibt mir!“ Mit diesen Worten entschuldigte sich der Pensionist in dem Abschiedsbrief, den er hinterließ. In der Montag-Ausgabe der „Kronen Zeitung“ wird aus dem Brief zitiert.

Rätsel um Motiv

Dennoch bleiben viele Fragen offen. Ein Motiv sei nicht bekannt, so der Welser Staatsanwaltschafts-Sprecher Andreas Pechatschek. Das Paar habe weder gesundheitliche noch finanzielle oder Beziehungsprobleme gehabt. Auch Mittäter können ausgeschlossen werden, so Pechatschek.

Von Tochter gefunden

Die Obduktion habe ergeben, dass die 75-jährige Frau erwürgt wurde. Sie dürfte sich noch gegen ihren Gatten gewehrt haben, weil unter ihren Fingernägeln seine DNA gefunden worden sei. Außerdem habe seine Leiche Kratzspuren aufgewiesen. Anschließend erhängte sich der Pensionist in der Garage. Die beiden Toten wurden von der Tochter entdeckt.