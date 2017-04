TV fing Feuer: Ehepaar aus Brand gerettet

In Waldkirchen am Wesen (Bezirk Schärding) ist in der Nacht auf Montag ein Ehepaar aus seiner brennenden Wohnung gerettet worden. Der Brand brach aus, weil der Fernseher implodierte.

Das Ehepaar hatte am späten Samstagabend im Wohnzimmer noch ferngesehen. Gegen 23.30 Uhr knallte es laut und der Fernseher implodierte. Das Feuer breitete sich in der Stube aus.

Mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Der 67-jährige Landwirt, der im Rollstuhl sitzt, und seine 58-jährige Frau mussten von Feuerwehrleuten aus dem völlig verrauchten Wohnbereich gerettet werden.

laumat.at

Der 67-Jährige und seine Frau kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen davon. Sie wurden mit der Rettung in das Klinikum Grieskirchen eingeliefert.

Neun Feuerwehren im Einsatz

Neun Feuerwehren waren im Einsatz um den Brand bei dem Bauernhof zu löschen. Am Anfang war den Einsatzkräften nicht klar, wie groß der Brand tatsächlich war. Sie hatten das Feuer aber schnell unter Kontrolle. Gegen 2.30 Uhr konnte „Brand-Aus“ gegeben werden.