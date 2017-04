FPÖ-Politiker Hans Achatz ist tot

Der FPÖ-Politiker Hans Achatz war von 1991 bis 2003 Landesrat und von 1992 bis 2002 Landesparteiobmann in OÖ. „Unser Mitgefühl gehört seiner Gattin sowie seinen drei erwachsenen Söhnen“, so LH-Stv. und Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner.

Der FPÖ-Politiker und Jurist ist im Alter von 73 Jahren gestorben, teilte die FPÖ-Landesparteileitung am Sonntagnachmittag per Medienaussendung mit. Der gelernte Richter war von 1991 bis 2003 erster freiheitlicher Landesrat und von 1992 und 2002 Partei-Obmann in Oberösterreich. Mit der von ihm mit-initiierten Volksbefragung im November 2000 ist der geplante Neubau eines Opernhauses im Linzer Schlossberg verhindert worden.

Spitzenkandidat bei Landtagswahlen 1991

Achatz hat sich besonders gegen die Atomenergie eingesetzt und unter seiner Obmannschaft wurde die Volksbefragung zum Linzer Musiktheater durchgesetzt, so Haimbuchner. Bei den Landtagswahlen 1991 trat er als Spitzenkandidat der FPÖ Oberösterreich an und konnte erstmals einen Regierungssitz in Oberösterreich und elf Mandate für die FPÖ im Landtag erringen. Und Bundesparteiobmann Heinz Christian Strache würdigte Achatz als „Fels“ in der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft.

Link: