Anthony Maritiem gewinnt 16. Linz Marathon

Anthony Maritiem gewinnt den 16. Oberbank Linz Marathon mit einer Zeit von 2:09:11. Fast 20.000 Läufer, Handbiker und Inlineskater hatten sich für den Marathon am Sonntag angemeldet. Die letzten Läufer werden am Nachmittag im Ziel erwartet.

Der 31-Jährige Kenianer startete bereits zum zweiten Mal in Linz. Die 2:09:11 sind Maritims persönliche Bestleistung, beim ersten Start 2015 lief er eine Zeit von 2:09:39.

So viele Nachnennungen wie noch nie

So viele Nachnennungen wie noch nie gab es für den Linz Marathon 2017, so Ewald Tröbinger vom Veranstalterteam in Radio Oberösterreich Sonntagfrüh. „Das war eindeutig aufgrund der super Wettervorhersage“. Auch wenn der Termin zu den Osterferien nicht so günstig war, weil dadurch viele Schülergruppen wegfielen, werde das Starterfeld etwa genauso groß wie im Vorjahr sein, so Tröbinger.

„Super Publikum“

Das sonnige Wetter lockte abertausende Zuschauer nach Linz, die Profi- und Freizeitsportler anfeuerten. „Das pusht enorm, da spürst du wie der Körper mehr gibt auch wenn er schon nicht mehr kann“, so der Tenor der Marathoniken. Der Sieger Anthony Maritiem sprach im ersten Interview von einer ganz besonderen Stimmung in Linz mit „super Publikum“.

16. OBERBANK LINZ DONAU MARATHON 2017 (Sonntag, 09. 04. 2017)

ORF eins / 18.50 Uhr: „Linz-Marathon 2017 – Highlights“

ORF 2 / ab 19.00 Uhr: Zusammenfassung in „Oberösterreich heute“

RADIO OBERÖSTERREICH / 6.00 – 19.00 Uhr: Live-Berichterstattung und Blick hinter die Kulissen des Marathons

