Im Talente-Duell schlägt Sturm den LASK

In der RL-Mitte verloren die LASK Juniors das Heimduell der Talente gegen die Sturm Amateure nach Führung 1:3. In der OÖ-Liga verlor Bad Schallerbach gegen Gmunden und damit den Anschluss im Abstiegskampf. Micheldorf schlug Donau.

Das LASK-Supertalent Marko Raguz schießt die LASK Juniors zwar schon in der 2. Minute in Führung, die Grazer können aber in der 16. Minute ausgleichen und legen in der 70. und 85. Minute den Grundstein zum 3:1-Erfolg in Pasching.

RL-Mitte am Sa, 08.04.17

Pasching/LASK Juniors : Sturm A. 1:3 (1:1). Tore: 2 Raguz; 16., 70. Lema, 86. Schmid.

Lafnitz : Weiz 2:0 (2:0)

Keine Regionalliga-Spiele in OÖ am Karfreitag - drei Spiele schon am Gründonnerstag

Da am kommenden Karfreitag in Oberösterreich keine Spiele stattfinden, werden drei Spiele der 22. Runde der Regionalliga-Mitte auf den Gründonnerstag vorgezogen, allerdings muss Gurten am Karfreitag auswärts in Kalsdorf (Steiermark) antreten, am Ostersonntag gastiert St. Florian bei den Sturm Amateuren.

Gründonnerstag:

18:00 ATSV Stadl-Paura : Allerheiligen

18:30 Weiz : FC Gleisdorf 09

19:00 SV Grieskirchen : Lafnitz

19:30 Vorwärts Steyr : Pasching/LASK Juniors

Karfreitag:

19:00 Kalsdorf - Gurten

19:00 Hartberg - Wolfsberg

19:00 Deutschlandsberg - Klagenfurt

Ostersonntag:

15:00 Sturm Amateure- St. Florian

OÖ-Liga am Samstag

Micheldorf gewann spannende Partie gegen Donau

Nichts wurde es für Donau Linz mit dem Sprung auf Platz 2 in der OÖ-Liga-Tabelle. Die Linzer mussten sich Micheldorf geschlagen geben. Die Grün-Weißen gewannen4:2 (3:2) gegen die Linzer.

Die Anfangsphase war torreich. Micheldorf eröffnete bis zur 7. Minute mit einer 2:0-Führung, nur zwei Minuten später gelang Donau der Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause wurde es erneut spannend: 3:1 für Micheldorf (42.), Anschlusstreffer aus einem Elfer für Donau in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Eine Viertelstunde vor Schluss fixierten die Kremstaler mit dem 4:2 den Endstand.

Bad Schallerbach verliert nach Führung gegen Gmunden

Den Schallerbachern leuchtet das Abstiegsgespenst nun wieder heller. Dabei gingen sie in der 51. Minute in Führung, aber die Gmundner hatten noch die „Körndln“ für einen Nachschlag in der Schlussphase. Dem Ausgleich in der 81. Minute lassen sie in der Schlussminute den Siegestreffer folgen, drehen damit die Partie und marschieren auf Platz 8. Bad Schallerbach steckt am vorletzten Abstiegsplatz fest und hat nun vier Zähler auf den rettenden Drittletzen Platz, den WSC Hertha hält.

Sa, 08.04.17

Micheldorf : Donau Linz 4:2 (3:2) – Tore: 3., 42. Sehr, 7. Gatterbauer, 75. Helmberger; 9. Affenzeller, 45 + 3 Vidackovic (Elfer).



Bad Schallerbach : Gmunden 1:2 (0:0)- Tore: 51. Guerrib; 81. Ververka, 90. Dramac

Keine OÖ-Liga Spiele am Karfreitag - drei Spiele schon am Gründonnerstag

Da am kommenden Karfreitag in Oberösterreich keine Spiele stattfinden, werden drei Spiele der 21. Runde der OÖ-Liga auf den Gründonnerstag vorgezogen:

19:00 Wallern - Perg

19:00 Donau Linz - Oedt

19:30 Gmunden - Micheldorf

Die restlichen Partien steigen am Karsamstag.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at