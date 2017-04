Marathon: Laufen bei Frühlingswetter

Sonniges und relativ mildes Wetter versprechen die Meteorologen für den 16. Oberbank Linz Donau Marathon. In der Früh zwar frisch, mittags dann 16 Grad „und wenig Wind“, hieß es am Samstagabend.

Bereits die jüngsten Läufer durften den Startschuss am Samstag bei bis zu 22 Grad genießen. So auch am Sonntag: Lediglich ein paar harmlose Schleierwolken werden den Sonnenschein trüben.

ORF

Sonnig und kaum Wind

Um 8.30 Uhr, wenn die Läufer des Viertelmarathons auf der Voestbrücke starten, wird es zwar noch frische sechs Grad haben, dann wird es aber rasch mild. Gegen Mittag erwartet Christian Ortner von der Zentralanstalt für Metorologie und Geodynamik (ZAMG) bereits Werte um die 16 Grad, „bis zu 20 Grad zeigen die Daten am Nachmittag“, so Ortner. Vor allem für die Spitzensportler spielt der Wind eine Hauptrolle. Laut Ortner warten da „beste Bedingungen“ – der Wind bleibt schwach und kommt aus östlicher Richtung.

Die Teilnehmer und Besucher beim Linz-Marathon sollten also auf jeden Fall ihre Sonnenbrille mitbringen. Nass werden die Läufer also wohl nur mit einer kurzen Dusche aus der Wasserflasche.

ORF

Kaltfront am Dienstag

Am Montag mischen sich zum Sonnenschein ab Mittag immer öfter Quellwolken. Die Höchstwerte am Montag erreichen 22 Grad. In der zweiten Tageshälfte wird der Wind lebhaft und immer kühler, allem im Berg- und Hügelland sind auch einzelne Regenschauer und Gewitter möglich. Für Dienstag wird die nächste Kaltfront erwartet – mit weiteren Regenschauern und maximal noch 13 Grad. Am Nachmittag sind im Flachland jedoch etwas mehr sonnige Phasen dabei, so Ortner.

Links: