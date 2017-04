Cobra-Einsatz wegen entlaufener Stiere

Auf Stierjagd sind am Freitag Polizisten und sogar die Sondereinheit Cobra gegangen. Bei einem Bauernhof in St. Georgen im Attergau waren vier Tiere entlaufen. Eines musste schließlich erschossen werden. Zwei Männer wurden verletzt.

Kurz vor 13.00 Uhr wurden die Beamten der Polizeiinspektion St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) von einem Landwirt alarmiert, dass ihm vier Boxenstiere entlaufen waren. Als die Beamten kurze Zeit später beim Bauernhof eintrafen, waren drei der vier Stiere bereits wieder gesichert.

Stier überrannte Männer

Der 45-jährige Landwirt und ein Freund hatten zwei Tiere selbst wieder einfangen und ein drittes mit einem Narkosegewehr betäuben können. Allerdings waren die Männer dabei von einem Stier überrannt und verletzt worden. Ein vierter entlaufener Stier hatte sich in einen nahen Wald geflüchtet und blieb vorerst verschwunden.

Stier bei Pfadfinderlager

Zwei Stunden lang suchten Polizisten, Jäger und weitere Landwirte nach dem Tier - auch ein Hubschrauber half aus der Luft bei der Suche. Gegen 15.00 Uhr wurde der Stier schließlich in einem Waldstück in der Nähe eines Pfadfinderlagers in Eggenberg in der Gemeinde Berg im Attergau gesichtet. Aufgrund der Gefahr im Verzug mussten Beamte des Sondereinsatzkommandos Cobra das Tier mit einem gezielten Schuss töten.