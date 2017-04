Torfabrik Vorwärts Steyr schlägt wieder zu

In der RL-Mitte siegt die Torfabrik Vorwärts mit 4 Treffern, dafür wird das ehemalige Spitzenteam Stadl-Paura mit fünf weiteren Bummerl zum Torschlucker. Gurten ist Derbysieger gegen Grieskirchen. Minimalist St. Florian siegt weiter.

Über der Elf von Gerald Scheiblehner steht ein großes positives Fragezeichen: Wie machen das die Vorwärts-Kicker, in den letzten vier Spielen 14 Tore zu erzielen? Diesmal musste Wolfsberg daheim beim 1:4 lernen, wie Vorwärts seinen Vereinsanamen lebt.

St. Florians Minimalisten zum fünften Mal 1:0-Sieger

Die Florianer setzten weiter auf ihr Standardergebnis. Diesmal wird daheim Deutschlandsberg mit 1:0 besiegt. In den letzten sechs Runden gewann St. Florian fünf Partien mit 1:0. Ausnahmen dürfen die Regel bestätigen: in der Vorrunde siegte die Messner-Elf in Klagenfurt ausnahmsweise mal mit 3:1. Respekt.

Grieskirchner als Gurten-Coach siegt gegen Grieskirchen

Im OÖ-Derby der RL-Mitte gewannen die Innviertler von Gurten gegen Schlusslicht Grieskirchen knapp mit 2:1. Gurten Trainer Rainer Neuhofes ist Grieskirchner und wohnt dort gleich neben dem Sportplatz. Er wird nach dem Sieg mit mulmigen und überwiegend guten Gefühlen heimgefahren sein...

Stadl-Paura wurde zum Torschlucker-Klub

Vier Tore kassierten die Stadlinger in der letzten Runde, diesmal in Gleisdorf beim Tabellenzweiten gleich fünf am Stück. Beide Male gelang kein Tor. Womit sich Stadl-Paura (36 Punkte) gerade noch auf Platz vier halten kann, aber schon den Atem von Vorwärts Steyr (35) im Nacken spürt.

Samstags-Duell der Juniors von LASK und Sturm...

Die Pasching/LASK Juniors haben am Samstag die Sturm-Fohlen aus Graz zu Gast. Ein interessantes Duell, wie sich der „Unterbau“ der Profiklubs schlägt. Anstoß ist im Waldstadion um 15 Uhr.

RL-Mitte/21. Runde

Klagenfurt : Kalsdorf 1:0 (0:0)

St. Florian : Deutschlandsberg 1:0(0:0) Tor: 89. Frühwirth

Gurten : Grieskirchen 2:1 (0:0) Tore: 46. M.Feichtinger, 84. Zweimüller; 90+4. Scharschinger

ATSV Wolfsberg : Vorwärts Steyr 1:4(1:3) Tore: 6./25./68. Efendioglu, 10. Martinovic; 26. Stückler.

Allerheiligen : Hartberg 0:3 (0:1)

Gleisdorf 09 : ATSV Stadl-Paura 5:0 (3:0)

Sa, 08.04.17

15:00 Pasching/LASK Juniors : Sturm Amateure

19:00 Lafnitz : Weiz

OÖ-Liga, 20. Runde

Nichts anbrennen ließ der klare Tabellenführer Vöcklamarkt daheim auch gegen den aufstrebenden Aufsteiger Oedt und gewann 2:1.

Weißkirchen zeigte im Kampf gegen den Abstieg auf und schlug im Derby den Zweiten FC Wels mit 3:1.

Auch WSC Hertha gelang gegen den Abstieg ein Erfolg. Die Herthaner raubten dem Schlusslicht St. Martin die vielleicht mental letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt. Rechnerisch geht jedoch noch etwas.

St. Marienkirchen zeigte unter Neo-Coach Jürgen Aschauer gegen Neuhofen mit einem 2:1 auf.

Edelweiß demonstrierte einmal mehr seine Heimstärke beim 2:1 gegen Wallern.

Bad Ischl überraschte die im Höhenflug befindlichen Perger und holte sie im Machland mit einem 2:0-Auswärtssieg vom Himmel.

Samstags-Spiele mit Spannungsfaktor

In Micheldorf gastiert Donau Linz und könnte mit einem Auswärtserfolg auf Platz 2 klettern.

Bad Schallerbach steht daheim gegen Gmunden unter Zugzwang, weil Weißkirchen und WSC Hertha im Abstiegskampf am Freitagabend vorgelegt haben.

Perg : SV Bad Ischl 0:2 (0:1) Tore: 41., 51. Celebic

Weißkirchen : FC Wels 3:1 (2:1) Tore: 15., 53. Sulzner, 22. Klausriegler; 6. Gölemez

UVB Vöcklamarkt : Oedt 2:1 (1:0) Tore: 44. Leitner, 74. Gilhofer; 71. Vujanovic

WSC Hertha : St. Martin i.M. 3:1 (2:1) Tore: 42./45. Durkovic, 74. Bukva; 3. Mahringer

Edelweiß : Wallern 2:1 (1:1) Tore: 12. Ascic, 70. Marin Pervan; 30. Spitzer

St.Marienkirchen/P. : Neuhofen i. I. 2:1 (1:0) Tore: 36. Hofer, 68. Bubalo; 59. Ammerer

Sa, 08.04.17

16:30 Micheldorf : Donau Linz

16:30 Bad Schallerbach : Gmunden

