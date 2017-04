Siege für den LASK und Blau Weiß Linz

Der LASK bleibt in Pasching auf der Siegerstraße und gewinnt gegen Horn nach einem Blitzstart 2:1 Das ist Schützenhilfe für die Blau Weißen, die auswärts gegen Liefering mit zwei Toren in den ersten Minuten starten und 3:0 gewinnen.

Die Schwarz-Weißen legen bei ihrem Heimspiel gegen den SV Horn im Paschinger Waldstadion mit einem Blitzstart los.

Ranftl zum schnellen 1:0

Imbongo setzt sich im Strafraum des SV Horn gut in Szene und legt den Ball ideal für den anstürmenden Ranftl auf. Der trifft zum 1:0 (2.). Horn ist schon früh gefordert, zu reagieren. Der LASK lässt das aber nicht zu und drückt seinerseits.

2:0 durch Imbongo

Fabiano & Co kommen mit sehenswerten direkten Pässen über die rechte Seite. Fabiano sieht Imbongo und legt ihm den Ball mustergültig auf. Der trifft mit wuchtigem Schuss zur 2:0-Führung (24.).

Da wird Horn durch Milosevic gefährlich. Sein Schuss aus der Distanz zieht knapp am Kreuzeck vorbei (28.) Dann scheitert der Oberösterreicher Zatl mit einem Kopfball aus kurzer Distanz für die Niederösterreicher (34.), die jetzt an Stärke zulegen. Das LASK-Kollektiv hält gut dagegen. Pausenstand 2.0.

Aufstellung LASK: Pervan, Ranftl, Ramsebner, Luckeneder, Otavio/46. Ullmann, Michorl, Fabiano, Erdogan, Rep, Imbongo-Boele/80. Th. Mayer, Gartler/67. Kerhe

Otavio bleibt zur Pause in der Kabine, für ihn kommt Ullmann, die Linzer sind auch schon wieder in der Offensive.

Die Glasner-Elf spult ihr Offensivprogramm ab und lässt Horn keinen Meter zur Entfaltung.

Kerhe kommt für Gartler und Fabiano setzt einen Kopfball knapp über die Querlatte (68.), scheitert auch mit der nächsten guten Aktion an Horn-Keeper Gremsl (72.). In der Schlussphase scheitert Rep knapp am 3:0 (79.) , dann gelingt den Gästen noch Ergebniskosmetik durch Vclici 90. Minute, die den verdienten LASK-Sieg aber nicht in Frage stellt.

Fazit: Die Linzer bleiben im Waldstadion in dieser Saison nach einem trocken abgewickelten Match mit einem weiteren verdienten Sieg ungeschlagen, der Zug in Richtung Meistertitel und Bundesliga-Aufstieg hat das nächste grüne Signal passiert.

Wichtiger Sieg für Blau Weiß Linz in Liefering

Die Blau Weißen planen nach dem Ausrutscher gegen Kapfenberg eine positive Reaktion und legen zünftig los. Sie erwischen einen Traumstart.

1:0 Kreuzer, 2:0 Gabriel

In der 5. Minute schickt Pecirep den Ball ideal Kreuzer in den Lauf, der noch ein paar Schritte läuft und zum 1:0 abschließt. Wie aufgezogen laufen die Linzer weiter gegen das Tor der Junior-Bullen. Pecirep setzt den Ball knapp neben das Tor (12.) und mit dem zweiten gefährlichen Eckball steht es 2:0. Goiginger bringt den Ball ideal herein, Abwehrspieler Lukas Gabriel steigt hoch und sendet per Kopf ein (16.).

Die Gastgeber reagieren mit erkennbarer Verunsicherung. Die Linzer mit der zweitbesten Verteidigung der Liga hinter jener des LASK haben wenig Probleme mit den Bemühungen von Liefering. Einen gefährlichen Schuss von Okugawa können die Linzer blocken (34.). Ein Schuss von Berisha geht am Tor von Hankic vorbei (45.).Die Linzer präsentieren sich gesamt gesehen in dieser ersten Hälfte kompakt und spielen diszipliniert, vor dem Tor sind sie effizient, die Pausenführung ist daher verdient.

Aufstellung Blau Weiß: Hankic, Maier, Kerschbaumer, Gabriel, Mehmedovic, Anic, Renner, Hinum, Goiginger/87. Mandiangu, Pecirep/55. Huspek, Kreuzer/85. Falk.

Linzer ab der 54. Minute mit einem Mann weniger: Gabriel Gelb/Rot.

Die Kabinenpredigt bei Liefering bewirkt jetzt mehr Aktivität nach vorne. Und BW-Abwehrstütze Lukas Gabriel erhält die zweite Gelbe, muss damit mit Rot-Gelb vom Platz (54.).

Huspek wird für Pecirep, der auch schon Gelb hat, eingewechselt. Trainer Klaus Schmidt schließt in der Defensive die Lücke, die Gabriel hinterlässt, denn jetzt kommen die Gastgeber einer sichtbaren Erhöhung ihre Aktivität.

Da bauscht sich auch schon das Netz des Blau-Weiß-Gehäuses – zum Glück für die Linzer von Außen nach Kopfball von Daka (62.). Sturm scheitert mit einer guten Möglichkeit. Die Linzer stehen hinten gut (66.) und setzen fallweise Konter.

Anic trifft nur die Stange

Aus einem dieser Konter entsteht die nächste Möglichkeit für die Linzer. Anic hat aber Pech, und trifft nur die Stange (69.). In der Schlussphase sind die Linzer bei ihren Kontern gefährlich. Das Konzept „Angriff ist die beste Verteidigung“ bewährt sich.

Goiginger setzt mit dem 3:0 den Schlusspunkt.

Die Linzer sorgen in der 85. Minute für die endgültige Entscheidung. Goiginger verwandelt einen Freistoß direkt zum 3:0 und zum verdienten Sieg beim Tabellenzweiten Liefering.

Fazit: Der FC Blau Weiß Linz kehrt auf die Erfolgswelle im Frühjahr zurück und läßt sich auch durch einen frühen Ausschluss seines Abwehrspielers Gabriel nicht aus dem Konzept bringen. Blau Weiß rückt auf Platz 8 vor. Je zwei Punkte vor Horn und Wr. Neustadt und acht vor Schlusslicht FAC. Das Torverhältnis beschert den Linzer einen Quasi-Punkt mehr. BW: 29:31, Horn 32:39, Wr. Neustadt 30:49

Erste Liga, 28. Runde

LASK – Horn 2:1 (2:0)

Liefering- BW Linz 0:3 (0:2)

Innsbruck – Wr. Neustadt 2:2 (2:0)

Lustenau – Wattens (20:30)

Samstag, 16 Uhr

Kapfenberger SV - FAC

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at