Grenzübergreifende Lkw-Kontrollen

Fast 400 Fahrzeuge hat die oö. Polizei 2016 aus dem Verkehr gezogen. Die Kontrollen von ober–, niederösterreichischer und tschechischer Polizei am gleichen Grenzübergang sollen helfen, die Straßen in beiden Ländern sicherer zu machen.

Immer wieder werden bei Transportfahrzeugen, die am Grenzübergang zu Tschechien geprüft wurden, massive Mängel an Ladung und Fahrzeug festgestellt. Wenn eine Ladung nicht ordnungsgemäß fixiert werde, könnte sie zum tödlichen Geschoss werden, so die Beamten gegenüber der ORF OÖ. Mangelhaft funktionierende Bremsen seien fast schon Alltag.

ORF

2016 hat die oberösterreichische Polizei fast 400 Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. An der Hälfte der Fahrzeuge, an welchen schon mit „freiem Auge“ Mängel zu sehen sind, würden dann auch schwere Mängel entdeckt. „Fünf bis zehn Prozent dieser Fahrzeuge müssen aus dem Verkehr gezogen werden“, so Werner Jüngling von der Abteilung Verkehr des Landes OÖ.

Lernen durch gemeinsame Lkw-Checks Dem Erfahrungsaustausch dienen die gemeinsamen Kontrollen an oö.-tschechischen Grenzübergängen.

Erstmals gemeinsame Kontrollen

Bei jeder Kontrolle wurde zumindest ein leichter Mangel gefunden - im Großteil der Fälle durften die Lenker aber weiterfahren. Nun kontrollieren zum ersten Mal in der Geschichte oberösterreichische, niederösterreichische und tschechische Polizisten gemeinsam am Grenzübergang zu Tschechien.

Das Ziel: Erfahrungstausch. Denn während es in Österreich mehrere Prüfstände für Lkws gibt, hat die tschechische Polizei noch kaum Erfahrung damit. Ein gravierender Nachteil, wenn es darum geht, schrottreife Lkws aus dem Verkehr zu fischen, der durch die grenzübergreifende Zusammenarbeit behoben werden soll und die Straßen sicherer machen soll.