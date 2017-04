Neuer LH Thomas Stelzer wird angelobt

Zum ersten Mal ist Thomas Stelzer (ÖVP) zum Landeshauptmann Oberösterreichs bestellt worden. In der Hofburg erfolgt am Freitag 15.25 Uhr die Angelobung zum Landeshauptmann durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen – ORF OÖ Online überträgt live.

Nach seiner ersten Landtagssitzung als Landeshauptmann am Donnerstag war der Termin der Vereidigung von Thomas Stelzer nach Wien für Freitagnachmittag fixiert worden. Um 15.25 Uhr wird Stelzer in der Hofburg den Eid auf die Bundesverfassung schwören.

Die Angelobung durch Bundespräsident Van der Bellen kann per Livestream verfolgt werden.

Fünfter Landeshauptmann von OÖ

Stelzer folgt Josef Pühringer (ÖVP), der nach 22 Jahren als Landeshauptmann am Donnerstag das Amt an den 50-Jährigen übergab. Nach Heinrich Gleißner, Erwin Wenzl, Josef Ratzenböck und Josef Pühringer ist Thomas Stelzer der fünfte Landeshauptmann Oberösterreichs in der Zweiten Republik.

In seiner Regierungserklärung kündigte er den Ausbau der Digitalisierung in der Wirtschaft und an den Schulen an, versprach Schulden abzubauen und eine gesetzliche Schuldenbremse einziehen zu wollen.

