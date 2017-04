Wie Stelzer Oberösterreich verändern will

Seit Donnerstag hat Oberösterreich einen neuen Landeshauptmann. In seinem ersten ORF Studiogespräch als Landeshauptmann sprach Thomas Stelzer darüber wie er Oberösterreich verändern will, damit es in modernen Zeiten mithalten kann.

Thomas Stelzer ist der Neue - aber der fünfte in der Zweiten Republik. Nach Heinrich Gleißner, Erwin Wenzl, Josef Ratzenböck und Josef Pühringer ist er nun Landeshauptmann. In seiner Regierungserklärung kündigte der dann den Ausbau der Digitalisierung in Wirtschaft und an den Schulen an, versprach Schulden abzubauen und eine gesetzliche Schuldenbremse einziehen zu wollen.

ORF

Stelzer kündigte auch an, Oberösterreich stärker international positionieren zu wollen und sprach einmal mehr davon, dass sich Leistung lohnen müsse.

„Nur mit Veränderung geht es uns weiter gut“

Vor allem aber fordert Stelzer die Bereitschaft zu Veränderungen ein. Wie er da die Menschen im Land davon überzeugen überzeugen möchte, dazu sagt der neue Landeshauptmann: „Es geht uns gut, aber es kann uns nur weiterhin in den nächsten Jahren so gut gehen, wenn wir uns verändern." Viele Regionen auf dieser Erde, mit denen Oberösterreich im Wettbewerb steht, würde beschleunigen, investieren und sich nach vorne bewegen. Das müsse auch Oberösterreich tun, so stelzer: „Ich möchte auch offen über den Wandel informieren und viele ins Boot bekommen damit diese neuen Wege auf mitgegangen werden.“

Als Schwerpunkt nennt Stelzer die Arbeitsplatzstärkung. „Dafür brauchen wir die moderne Infrastruktur des schnellen Internets.“ Außerdem müssen Strukturen zeitgemäßer und schlanker werden, sagte Stelzer im „Oberösterreich Heute“-Interview.