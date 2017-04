Schüler nach Zusammenstoß mit Zug unverletzt

Glück hatte ein 13-Jähriger in Traunkirchen (Bezirk Gmunden). Er wurde am Donnerstag in einem Bahnhof von einem einfahrenden Zug auf die Gleise geschleudert. Der 13-Jährige blieb dabei jedoch nahezu unverletzt.

Abgelenkt von seinem Smartphone ging der 13-jährige Schüler laut Polizei parallel entlang der Gleise zum Bahnhof in Traunkirchen. Als er über die Bahnsteigkante ging, fuhr ein Zug ein und erfasste den Burschen, er wurde auf die Gleise vor den Zug geschleudert.

Fuhr mit Zug weiter in Schule

Der Lokführer konnte noch rechtzeitig eine Notbremsung einleiten und den Zug noch vor dem Schüler stoppen. Wie durch ein Wunder wurde der Bursch laut Polizei nicht verletzt. Er gab gegenüber den Beamten an, keine Hilfe zu benötigen. Der Teenager verweigerte die Verständigung eines Rettungswagens.

Anschließend stieg der 13-Jährige in den Zug ein und fuhr mit, er war auf dem Weg zu seiner Schule.