Fall von offener Tuberkulose an Innviertler Schule

In Friedburg in der Innviertler Gemeinde Lengau ist ein Mitarbeiter der Volksschule und der Neuen Mittelschule an offener Tuberkulose erkrankt. Nun müssen sich alle Schüler und Lehrer einem TBC-Test unterziehen.

Der betroffene Mitarbeiter wird mittlerweile im Krankenhaus behandelt. Er hatte die Schulleitungen vor einigen Tagen von seiner Erkrankung informiert, die dann die Eltern verständigte.

Geringe Ansteckungsgefahr

An der Volksschule und der neuen Mittelschule müssen sich nun 300 Schüler und Lehrer einem Hauttest unterziehen, um abzuklären, ob sich jemand angesteckt hat. Die Gefahr ist laut Behörden eher gering, da sich Personen dafür rund acht Stunden lang mit dem Erkrankten in einem Raum aufhalten müssen.

Test erst in zwei Wochen

Abgehalten wird der Test erst in zwei Wochen. Zum einen wegen der Osterferien, zum anderen weil die Inkubationszeit mehrere Wochen beträgt. Für Lehrer und Schüler ist das mit Sicherheit eine Zeit der Ungewissheit.