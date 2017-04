Kauf von E-Autos: Österreicher wollen abwarten

Wollen die Österreicher E-Autos kaufen? Ja, aber frühestens in zwei, drei Jahren. Die höchste Kaufbereitschaft ist in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen zu finden. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Linzer market-Instituts.

„Ja, aber nicht jetzt“: Rund ein Drittel der befragten Österreicher will ein E-Auto kaufen, aber eben frühestens in zwei Jahren. Laut der Umfrage sollten all jene, die an einem Kauf interessiert sind, in spätestens zehn Jahren E-Autos fahren. Wenig überraschend kommt der Großteil von ihnen aus dem städtischen Bereich und liegt in der mittleren Altersschicht.

Kaufpläne noch auf Eis

Momentan liegen die Pläne der Interessierten noch auf Eis. Denn innerhalb des kommenden halben Jahres denkt keiner an einen Erwerb, auch im Zeitraum von einem Jahr wollen nur zwei Prozent ein E-Auto kaufen. Erst innerhalb von zwei, drei Jahren können sich 27 Prozent einen Kauf vorstellen, weitere 31 Prozent haben einen Zeithorizont von vier bis fünf Jahren. Ein Drittel denkt an einen Kauf in sechs bis zehn Jahren. Für sechs Prozent kommt er noch später infrage.

Drei Viertel positiv gegenüber E-Autos

Dennoch sei der Zuspruch der Österreicher zu Elektroautos beachtlich, so market. 402 Österreicher ab 15 Jahren wurden in Onlineinterviews zu ihrer Einstellung zu E-Autos befragt. Dem Thema stehen in Summe drei Viertel der Österreicher positiv gegenüber, darunter 33 Prozent sehr positiv. Das Interesse zieht sich durch alle Altersgruppen: Dabei sind die 30- bis 49-Jährigen jene, die sich am ehesten ein E-Auto zulegen wollen.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/market

21 Prozent der Befragten halten hingegen nichts von E-Autos. 41 Prozent der Befragten haben keinerlei Erfahrung mit oder Kenntnisse zu E-Autos.

Seit Montag sind in Österreich die neuen grünen Nummerntafeln für Elektroautos verfügbar - mehr dazu in E-Autos: Start für grüne Kennzeichen.