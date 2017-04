Stelzer kann mit Stimmen aller Parteien rechnen

Thomas Stelzer (ÖVP) kann bei der Wahl zum Landeshauptmann am Donnerstag mit den Stimmen aller vier Landtagsparteien rechnen. Zuletzt kündigten auch die Grünen am Mittwoch ihre Zustimmung an.

Stelzer wird auch von den Freiheitlichen als Nachfolger von Josef Pühringer, der sich nach 22 Jahren aus dem Amt zurückzieht, gewählt werden. Wie im Vorfeld schon die SPÖ-Vorsitzende Birgit Gerstorfer kündigte auch der Klubobmann der Sozialdemokraten im Landtag, Christian Makor, an, dass seine Partei für Stelzer stimmen werde. Die SPÖ spricht in diesem Zusammenhang von einem „Vertrauensvorschuss“.

„Vertrauensvorschuss“ von SPÖ und Grünen

Diesen „Vertrauensvorschuss“ wollen jetzt auch die Landessprecherin, Maria Buchmayr, und der Klubobmann der Grünen, Gottfried Hirz, gewähren. 2015 hatten sie ihrem ehemaligen Koalitionspartner Pühringer die Zustimmung verweigert. Vom neuen Landeshauptmann erwarten sie, bei großen Zukunftsfragen neue Wege zu gehen. Unabdingbar für eine moderne Landespolitik sei die Abschaffung des Proporzsystems in der Landesregierung bei gleichzeitigem Ausbau der Kontrollrechte des Landtages, so die Grünen.

Wahl des Landeshauptmanns live im ORF OÖ

Der ORF Oberösterreich überträgt am 6. April von 9.05 bis 13.00 Uhr live in ORF2, Radio OÖ und auf ooe.ORF.at vom offiziellen Abschied Pühringers bis zur Antrittsrede Stelzers als neuer Landeshauptmann aus dem Landhaus in Linz.