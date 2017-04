Buchhandlung ALEX mit Preis ausgezeichnet

Die Buchhandlung ALEX wird mit dem Österreichischen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Einer der Gründe für die Prämierung ist, dass Alex Stelzer auch ab und zu von einem Buch abrät, wenn er meint, dass es nicht passt.

Alex Stelzer, seit 40 Jahren Buchhändler am Linzer Hauptplatz, kann auch „Nein“ sagen. Wenn er meint, dass ein Kunde zum falschen Buch greift, rät er ab.

„Passendes Buch berührt die Seele“

„Ein Buch passt dann, wenn es die Seele berührt. Es gibt immer den richtigen Zeitpunkt für ein Buch. Aber jedes Buch hat seine Zeit“, sagt Alex Stelzer.

ORF

Die Buchhandlung ALEX zeichne sich durch ein gehobenes literarisches Programm aus, durch eine außergewöhnlich umfangreiche Liste an lagernden Titeln, die auch Offenheit für kleine Verlage jenseits des Mainstreams signalisiere. Außerdem sei ALEX mit einer Fülle an Veranstaltungen eine Buchhandlung „rund um die Uhr“ - so die Jurybegründung des Buchhandlungspreises, der mit 10.000 Euro dotiert ist.

ORF

Der Österreichische Buchhandlungspreis wird zum ersten Mal österreichweit an insgesamt fünf Buchhandlungen verliehen.

Seit 30 Jahren am Hauptplatz

Außerdem habe sich die Buchhandlung am Linzer Hauptplatz durch diverse Kooperationen zu einem zentralen Knotenpunkt des Linzer Kulturlebens entwickelt. Das hat sich bewährt - dieses Jahr feiert die Buchhandlung einen runden Geburtstag: 1987 eröffnete die Buchhandlung seine Tore am Hauptplatz. Seit 30 Jahren also vertrauen seine Kunden auf Alex Stelzers Empfehlungen. Das liegt vor allem an seiner Ehrlichkeit: Denn geht es um Bücher, nimmt sich Alex Stelzer nur selten ein Blatt vor den Mund.

Link: