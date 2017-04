Mit Laufrad unter Pkw – Bub schwer verletzt

Ein Vierjähriger ist von einem Pkw Montagnachmittag in Leonding (Bezirk Linz-Land) überrollt und schwer verletzt worden. Der Bub war mit seinem Laufrad gestürzt und unter das Auto geraten, so die Polizei am Dienstag.

Der Bub fuhr am Montag unter Aufsicht seines Großvaters auf dem etwas abschüssigen Parkplatz vor einem Mehrparteienhaus. Plötzlich stürzte er und kam zwischen dem Vorder- und dem Hinterrad eines Wagens zu liegen.

Bub am Arm überrollt

Genau in diesem Augenblick begann die 28-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck auszuparken. Dabei geriet laut Polizei der rechte Arm des Vierjährigen unter einen Reifen. Er wurde in ein Spital eingeliefert.

Die Fahrerin übergab nach dem Unfall der Großmutter einen handgeschriebenen Zettel mit ihrem Namen und ihrer Telefonnummer und ging dann. Erst als sich die Polizei telefonisch bei ihr meldete, kehrte sie zurück. Die 28-Jährige wird angezeigt, weil sie nach dem Unfall nicht die Polizei informierte und sich vom Unfallort entfernte.