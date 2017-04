Betrunkene Fahrgäste bestahlen Busfahrer

Ein Busfahrer ist im Salzkammergut von zwei betrunkenen Fahrgästen bestohlen worden. Die Männer schnappten sich aus der Dokumententasche des Busfahrers die Wechselgeldbörse mit den Einnahmen der vergangenen zwei Tage.

Die beiden dunkelhäutigen Männer waren mit dem Bus von Salzburg bis zur Endstation Mondsee mitgefahren. Der 32-jährige Buslenker bemerkte sie beim Kontrollgang an der Endstation am Montagabend um 23.25 Uhr. Sie sagten in gebrochenem Englisch, dass sie nach Eugendorf (Salzburg) müssten. Als sie nicht ausstiegen, verließ der Fahrer den Bus und telefonierte mit der Polizei.

Dokumententasche geschnappt

Während der Lenker vor dem Bus stand und durch das Telefongespräch abgelenkt war, gingen die beiden stark Alkoholisierten zum Fahrersitz und schnappten sich aus der Dokumententasche des Busfahrers die Wechselgeldbörse mit den Einnahmen der vergangenen zwei Tage. Dann verschwanden sie schnell in Richtung Parkanlage Mondsee bzw. Attersee Straße (B151), teilte die Polizei mit. Der Busfahrer bemerkte den Diebstahl, als er wieder in das Fahrzeug einstieg.

Täterbeschreibung

Die beiden Täter dürften schon öfter mit dem Bus nach Eugendorf gefahren sein. Einer der Männer ist laut Beschreibung etwa 40 Jahre alt, schlank, dunkelhäutig, trägt Glatze und spricht gebrochen Englisch. Der zweite ist etwa 20 Jahre alt, ebenfalls schlank und dunkelhäutig mit kurzen, rasierten Haaren. Er trug eine Baseball-Kappe, einen grauen oder blauen Kapuzen-Sweater und hatte einen Gipsverband oder eine Schiene an einer Hand.