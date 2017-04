Treffpunkt Sport: Kampf gegen Bewegungsmuffel

Kinder und Jugendliche bewegen sich zu wenig – das war eine der Kernaussagen des „Treffpunkt Sport“ im ORF Landesstudio. Mehr als ein Viertel der Buben und der Mädchen zwischen sechs und 18 sind übergewichtig oder fettleibig.

Im vollbesetzten Publikumsstudio des ORF Oberösterreich in Linz haben am Montagabend Sportler, Mediziner und Marktforscher den mangelnden Bewegungsdrang der jungen Oberösterreicher diskutiert.

ORF/Jürgen Hubner

Nur mehr 28 Prozent der Kinder und Jugendlichen würden Sport betreiben, so die Statistik. Als wichtiger Schritt und Lösungsansatz wurde die tägliche Bewegungsstunde ab Herbst an den Pflichtschulen in Oberösterreich vorgestellt.

Computer, Spielkonsole und Handy als Ursachen

Fast jedes Kind hat zu Hause eine Spielkonsole. Computerspiele und Handy haben die Bewegung im Freien abgelöst. „Die Technik ist eine der Hauptursachen, dass sich Kinder viel weniger bewegen als die Elterngeneration, die Zahlen belegen das“, präsentierte Marktforscher Paul Eiselsberg Zahlen aus einer neuen IMAS-Umfrage. „Eine wichtige Rolle haben aber auch die Eltern, die Bewegung immer weniger vorleben. Generell werden in unserer Umfrage Sport und Bewegung zu wenig Bedeutung beigemessen, so Eiselsberg, während der Landessanitätsdirektor Georg Palmisano vor den gesundheitlichen Spätfolgen der Bewegungsarmut in jungen Jahren warnte.

Tägliche Bewegungsstunde kommt

Für mehr Bewegung der Kinder und Jugendlichen soll ab dem kommenden Schuljahr die tägliche Bewegungsstunde in den Oberösterreichischen Pflichtschulen sorgen. „Es war nicht so einfach, wir haben jahrelang dafür gekämpft, und Oberösterreich hat sich hier im Ländervergleich an die Spitze gestellt. Ich bin froh, das jetzt mit dem Sportministerium und Bildungsministerium die Finanzierung gesichert ist“, sagte Sport-Landesrat Michael Strugl.

ORF/Jürgen Hubner

Sogenannte „Bewegunsgcoaches“ werden zukünftig dafür ausgebildet, die Pädagogen an den Schulen ab Herbst zu unterstützen. „Jede Schule kann freiwillig mitmachen, die Rückmeldungen sind positiv, jetzt heißt es unermüdlich Überzeugungsarbeit leisten“, so der Sportlandesrat.

Prominente Sportler als Unterstützer

„Man sieht, dass die Kinder koordinativ immer schlechter werden, da gehört gegengesteuert, da ist die tägliche Bewegungsstunde sehr wichtig, nicht weil alle Kinder Leistungssportler werden sollen, sondern es einfach um bewegte und gesunde Kinder geht“, bekräftigte Marathon-Rekordhalter und Lauf-Legende Günther Weidlinger.

„Manche Kinder können beim Schwimmen in den Schulen nicht einmal den Kopf untertauchen, und da reden wir von Zehnjährigen, das ist doch schockierend“, ergänzte Olympia-Schwimmerin Jördis Steinegger im Publikum.

Mehr Bewegung heißt mehr Konzentration

Jahrzehntelang gebrauchte Argumente, mehr Bewegung an den Schulen bedeute weniger Zeit für Lesen, Schreiben oder Rechnen, seien veraltet. „Wir praktizieren das Thema ‚Bewegung‘ an unserer Schulen seit Jahren, die Ergebnisse sind sichtbar, das Zappeln im Unterricht ist weniger geworden“, erzählte Susanne Heilinger, Volksschuldirektorin aus Weißkirchen aus der Praxis. „Bewegung fördert danach die Konzentration im Unterricht“, ergänzte Palmisano.