Leitern im Haushalt am gefährlichsten

Immer mehr Menschen verletzen sich beim Heimwerken so schwer, dass sie zumindest ambulant im Spital versorgt werden müssen, so die am Montag präsentierte Statistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Und: am gefährlichsten sind Leitern.

2015 gab es bei Heimwerkerunfällen 2.200 Verletzte, 2016 waren es mit 2.400 bereits um neun Prozent mehr. Warum es zu dem Anstieg gekommen ist, bleibt unklar, möglicherweise entdecken ganz einfach immer mehr Österreicher und Österreicherinnen die Liebe zum Heimwerken.

ORF

Falsche Einstellung

Laut einer Befragung des Kuratoriums geben jedenfalls 80 Prozent der Österreicher an, zumindest hin und wieder handwerkliche Tätigkeiten im Haushalt auszuführen. Und gut die Hälfte glaubt, ein Naturtalent zu sein. Sorgen bereitet allerdings die Einstellung, mit der so mancher ans Heimwerken geht, sagte Martin Pfanner vom Kuratorium. Viele seien sich der Risiken einfach nicht bewusst. „Sieben Prozent sagen sogar, dass sie Sicherheit überhaupt nicht interessiert.“

85 Prozent der Verletzten sind Männer

85 Prozent der Unfallopfer sind übrigens Männer. Eine Zahl, die sich auch damit erklären lässt, dass Haushaltsunfälle wie etwa beim Kochen und Putzen nicht zu den Heimwerkerunfällen gerechnet werden. Die Hauptursachen für die Heimwerker-Unfälle: Fehleinschätzung, Unachtsamkeit und Überforderung, so Pfanner.

Sägen, Bohrer und Äxte sorgen zwar für schlimme Verletzungen. Das gefährlichste Arbeitsgerät ist und bleibt aber die Leiter. Sie ist laut Statistik der häufigste Unfallauslöser.