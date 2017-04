Liste Niedermoser führt bei Ärztekammer-Wahl

Bei der Wahl zur Vollversammlung der Ärztekammer OÖ hat die Liste des bisherigen Präsidenten Peter Niedermoser ihre Führung weiter ausgebaut. Sie erhielt 32 der zu vergebenden 45 Mandate, zuletzt hatte sie 26, hieß es am Montag.

Insgesamt 6.058 Mediziner waren stimmberechtigt, allerdings gaben weniger ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung ging von 55,87 auf 51,44 Prozent zurück. Von den 45 Mandaten sind 15 der Kurie der niedergelassenen Ärzte zuzuordnen, davon wiederum acht den Allgemeinmedizinern und sieben den Fachärzten. 30 Mandate stehen den Angestellten zu - davon sind neun für Turnusärzte und 21 für solche, die zur selbstständigen Berufsausübung berechtigt sind, reserviert, so der Wahlmodus.

„Pro Medico“, „Spitalsärzte OÖ“ und „AAA“

Drei Listen standen zur Wahl. Der bisherige Präsident Peter Niedermoser trat erneut an. Er führte die Liste „Pro Medico/Vereinigung oö. Ärzte - Liste Niedermoser, Mayer, Saxinger, Nader - Fiedler, Ziegler, Hutgrabner, Neuhofer“ an. Sie kandidierte in beiden Kurien in allen Sektionen. Die zwei anderen Listen „Spitalsärzte Oberösterreich“ (zuletzt acht Mandate) und „AAA“ (Aktionsgemeinschaft Angestellter Ärzte, zuletzt fünf Mandate) traten nur in der Kurie der angestellten Ärzte an, jeweils in beiden Sektionen.

In der Kurie der angestellten Ärzte gingen von 30 Mandaten 17 an „Pro Medico“, zehn an die „Spitalsärzte“ und drei an „AAA“. In der Kurie der niedergelassenen Ärzte kandidierte nur „Pro Medico“. Sie erhielt somit alle 15 Mandate.

Ohne Liste „Zukunftsorientierte Ärzteplattform“

Die Liste „Hutgraber/DNA“, die bei der Wahl 2012 drei Mandate erreicht hatte, kandidierte diesmal gemeinsam mit „Pro Medico“. Die Liste „Zukunftsorientierte Ärzteplattform“, die zuletzt ebenfalls auf drei Mandate gekommen war, trat heuer nicht an.

Die konstituierende Vollversammlung, bei der die Wahl des Präsidenten und in die weiteren Funktionen erfolgt, wird voraussichtlich am 9. Mai stattfinden.