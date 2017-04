Drogenhändler in Linz vor Gericht

Ein junger Mann, der etliche Kilo Cannabis in der Landeshauptstadt verkauft haben soll, und ein Drogenhändler, dem eine Bestellung im Internet zum Verhängnis wurde, stehen am Montag in Linz vor Gericht.

75 Gramm hochwertiges Amphetamin soll der Angeklagte im vergangenen Jahr im sogenannten Darknet bestellt haben. Die zweite Lieferung des damals 42-Jährigen konnte am Flughafen Frankfurt von Beamten der Zollfahndung sichergestellt werden. Erst im vergangenen September wurde auch ein junger Mann aus dem Salzkammergut geschnappt, der sich ebenfalls im Darknet Drogen bestellt hatte. Mehr dazu in Drogen für Ischler aus dem Darknet

13 Kilogramm Cannabis verkauft

In einem zweiten Drogenprozess am Landesgericht Linz muss sich am Montagvormittag ein mutmaßlicher Dealer verantworten. Über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren soll er laut Anklage in der Landeshauptstadt zumindest 13 Kilogramm Cannabiskraut verkauft haben. Zum Tatzeitpunkt war er 26 Jahre alt. Die Strafdrohung für die ihm zur Last gelegten Taten liegt zwischen einem und 15 Jahren Haft.