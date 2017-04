Kubin-Veranstaltungen zum 140. Geburtstag

Im April jährt sich der Geburtstag des Malers, Zeichners und Autors Alfred Kubin zum 140. Mal. Anlässlich dieses Jubiläums stehen in Oberösterreich zahlreiche Veranstaltungen zu Ehren Kubins auf dem Programm.

Der 1877 im böhmischen Leitmeritz geborene Alfred Kubin wirkte als Maler, Zeichner und Autor. Dementsprechend umfangreich ist sein Werk - und dementsprechend bunt sind die Veranstaltungen anlässlich des 140. Geburtstags.

Eberhard Spangenberg

Oper „Die andere Seite“ und Festival 4020

Am Musiktheater Linz feiert am 20. Mai die Oper „Die andere Seite“ nach Kubins gleichnamigen Roman Premiere. Bereits Anfang Mai begibt sich das Festival 4020 im Brucknerhaus Linz mit Musik aus Europa und dem Orient auf die Reise in Kubins „Traumland“, das auch in seinem Roman „Die andere Seite“ vorkommt.

Albertina, Wien - Sammlung Batliner

Kubin-Kabinett und CityScienceTalk

Wiedereröffnet wird Ende April das Kubin-Kabinett in der Landesgalerie Linz, das rund 4.000 Blätter des Künstlers besitzt. Am 27. April findet im Musiktheater Linz ein ORF1 CityScienceTalk mit dem Philosophen Thomas Macho, Albertina-Direktor Albrecht Schröder und der Kulturwissenschaftlerin Gabriele Sorgo über Kubin statt.

Oberösterreichisches Landesmuseum

Briefe und Postkarten im StifterHaus

Und im Linzer StifterHaus sind ab 27. April Briefe und Postkarten Alfred Kubins an den Journalisten und Autor Herbert Lange und die Japanologin Suzan Wittek zu sehen.

