Feuer in Linz: 400 Gemälde verbrannt

Immer mehr Details werden zu dem Brand in der Linzer Innenstadt am Freitag bekannt: Selbstentzündung dürfte die Ursache des Feuers in einem Maler-Atelier gewesen sein. Der Schaden ist enorm: Bei dem Brand sind 400 Ölgemälde vernichtet worden.

Die Bestimmung der Brandursache stellte die Brandsachverständigen vor Rätsel: Laut Linzer Polizei konnte nach der Besichtigung der Wohnung ein elektrischer Defekt oder ein Defekt der Gastherme ausgeschlossen werden.

Schaden mehrere 100.000 Euro

Die Brandsachverständigen vermuten deshalb, dass das Feuer durch Chemikalien oder durch lösungsmittelgetränkte Lappen ausgebrochen ist. Am Samstag besichtigten sie die Wohnung, die als Atelier genutzt wird. 400 Ölgemälde sind bei dem Brand vernichtet worden, der Schaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt

ORF/Johannes Reitter

Der Brand im zweiten Stock in der Eisenhandstraße hat die Linzer Berufsfeuerwehr am Freitag auf Trab gehalten. Die hunderten Ölgemälde fachten den Brand zusätzlich an, dadurch war die Brandbekämpfung für die Einsatzkräfte schwierig.

ORF/Johannes Reitter

Bemerkt wurde der starke Rauch von einem aufmerksamen Asylwerber aus Afghanistan, der in der Früh bei der nahen Haltestelle auf den Bus wartete. Er wagte sich ins verrauchte Stiegenhaus vor und klopfte die Bewohner heraus. Die Berufsfeuerwehr war mit insgesamt 35 Mann im Einsatz. Das gesamte Gebäude wurde evakuiert.

Wohnungsinhaber verletzt

Die beiden Wohnungsinhaber konnten sich selbst ins Freie retten. Sie wurden mit leichten Verletzungen in das Kepler Uniklinikum geliefert.

