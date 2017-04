RL-Mitte: Gurten-Sieg, Stadl-Paura-Schlappe

In der Regionalliga Mitte wurde der Dritte Stadl-Paura vom Vierten Lafnitz im Spitzenspiel daheim überaschend klar abgefertigt. Gurten feierte dagegen einen verdienten wie klaren Auswärtssieg in Weiz.

Der Vierte Lafnitz gastierte am Samstag beim Spitzenduell gegen den Dritten in Stadl-Paura, wo das starke Kollektiv von StP-Neo-Trainer Erich Renner den starken Frühjahrsauftakt (2 Siege, 1 Remis) fortsetzen wollte. Lafnitz ist mit 2 Remis und einem Sieg ebenfalls im Frühjahr noch ungeschlagen. Für St-P kam es anders als gedacht.

Lafnitz demütigt Stadl-Paura im Spitzenspiel

Die Gastgeber drücken von Anbeginn aufs Tempo und vergeben ihre erste Chance. Lafnitz macht es besser. Mit der zweiten Möglichkeit zappelt der Ball im Netz zum 0:1 (17.). Diese Effizienz setzen die Steirer fort. St-P vergibt seine Chance, im Gegenzug gibt es Elfer für Lafnitz und es steht 2:0 (32.). Der nächste lange Pass der Lafnitzer mit schönem Abschluss bringt nur eine Minute später das 3:0 für die Gäste. Nach der Pause erhöht Lafnitz auf 4:0 (59.) – für die Gastgeber ist trotz ihrer Bemühungen um Ergebniskorrektur in der Schlussphase die Partie endgültig gelaufen.

Gurten siegt in Weiz mit 3:1

Die Gastgeber gehen in der 9. Minute in Führung, nachdem zuvor Schnaiter für Gurten die Riesenchance vergeben hatte. Die Innviertler schlagen dennoch zurück und gleichen nach einer schönen Kombination durch Gerner aus (12.). Die Union Gurten erwischt auch den besseren Start aus der Halbzeitpause und geht in der 57. Minute durch Bajic mit 2:1 in Führung. Gurten kommt zu weiteren guten Möglichkeiten und belohnt sich mit dem 3:1 durch Toth in der in der 79. Minute zum Endstand.

Samstagsergebnisse, Runde 20

Weiz – Gurten 1:3 (1:1)

Sturm A – Wolfsberg 1:0 (1:0)

Stadl-Paura – Lafnitz 0:4 (0:3)

Freitag spielten

Klagenfurt – St. Florian 1:3 (0:0)

Vorwärts – Allerheiligen 4:1 (1:0)

Kalsdorf – Grieskirchen 2:0 (0:0)

Deutschlandsberg- P/LASK Jrs 0:0

Hartberg – Gleisdorf 2:1 (1:1)

Di: 19:00 Allerheiligen – Sturm A (Nachtrag)

Do: 19:30 Klagenfurt - Kalsdorf (vorgezogen)

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at