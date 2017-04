Ex-Stars bei St. Martin, Weißkirchen, Oedt

In der OÖ-Liga wimmelt es von Ex-LASK- und –Blau Weiß Stars. Fünf waren am Samstag beim Abstiegsduell in St. Martin/Mkr. gegen Weißkirchen zu sehen. Bei Oedt gegen Micheldorf setzte sich Vujanovic zweimal als Goalgetter in Szene.

OÖ-Liga Schlusslicht St. Martin/Mkr. – mit den beiden Ex-Stars Nikolov (Blau Weiß Linz) und Schröger (LASK) braucht den ersten Sieg im Frühjahr wie einen Bissen Brot. Weißkirchen spielt mit den Ex-LASK-Stars Klapf und Freudenthaler (ohne den gesperrten Ex-LASK-Youngster Kragl) und nach der Pause mit Ex-Blau-Weiß-Stürmer Miksits.

Weißkirchen schockt das Schlusslicht

Weißkirchen schockt diesem Abstiegskrimi in der 15. Minute das Schlusslicht. St. Martin spielt auf Abseits, der Referee entscheidet auf passives Abseits, Sulzner überzieht die Situation und hat gegen die „ruhende“ Mühlviertler Abwehr keine Probleme beim Torschuss zur Führung.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde muss Nikolov bei den Gastgebern aus dem Spiel genommen werden. Mitter ersetzt ihn. St. Martin müht sich, wird aber nicht gefährlich. Weißkirchen bleibt nach der Führung offensiv auch vieles schuldig. präsentiert sich aber effizienter: Zweite Chance, zweite Tor, Klausriegler ist der Torschütze in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Klapf mit Elferfoul, Schröger mit Lattentreffer und Tor.

Nach der Pause lasssen die Gastgeber den Kopf keinesfalls hängen. Schröger setzt nach Eckball einen Kopfball über die Querlatte (52.), den nächsten setzt er an die Latte (55.), nur ins Tor will der Ball bei St. Martin nicht. Jetzt wird Defensivspieler Mandir in den Angriff gezogen, um vielleicht das Spiel noch drehen zu können, was den Gästen natürlich Räume öffnet.

Ex-LASK-Kicker Wolfgang Klapf verursacht einen Elfer, sieht dafür Gelb. Mandir tritt an – und scheitert (75.). Wieder kein Tor für St. Martin. Dann klingelt es aber doch im Tor der Weißkirchner, als Schröger platziert ins Eck den Anschlusstreffer erzielt (85.). Dieser kommt jedoch zu spät.

Oedt schlägt Micheldorf 5:0. 2 Tore Vujanovic

Beim Aufsteiger in Oedt/Traun gastiert Mittelständler Micheldorf. Die Gastgeber haben mit Jovanovic, Robert Pervan, Simunovic, Ali Hamdemir und Radovan Vujanovic fußballerische Prominenz in ihren Reihen und vergeben gleich nach dem Ankick durch Schnitter die große Chance auf die Führung. Es folgen weitere Möglichkeiten, aber auch Micheldorf kommt gefährlich vor des Oedter Tor. Torhüter Höfler kann klären.

Dann tankt sich Simunovic für Ödt durch, zieht alleine aufs Tor und schließt trocken zum 1:0 ab (42.). In der 45. Minute gibt es Elfmeter für Oedt nach Handspiel im Strafraum. Vujanovic verwandelt zum 2:0. Simunovic zeichnet sich dann bei einem Freistoß ins Kreuzeck zum 3:0 aus (62.). Die Vorentscheidung. Micheldorf ist kaum mehr präsent. Dafür aber Oedt: Falkner erhöht auf 4:0 (6.), das letzte Machtwort spricht wieder Vujanovic mit dem 5:0 (89.) per Flachschuss im zweiten Nachsetzen.

Bad Ischl „pflückt“ Edelweiß mit 2:1

Bad Ischl gerät in der 7. Minute in Rückstand, als Edelweiß bei einem Angriff Bogdan schön in Szene setzt. Der düpiert noch einen Defensivspieler und schließtn dann trocken zur Gästeführung ab. Bad Ischl kann diese Führung wegstecken und kommt durch Gavric in der 36. Minute zum 1:1-Ausgleich. Bad Ischl erarbeitet sich vor der Pause noch gute Möglichkeiten, vergibt diese aber der Reihe nach. Nach der Pause wechseln die Möglichkeiten ohne zählbare Erfolge. Ein Elfer bringt dann die Führung für Bad Ischl. Svarovsky verwandelt halbhoch zum 2:1 (72.)

Vöcklamarkt am Sonntag in Neuhofen/I.

Am Sonntag gastiert der klare Tabellenführer Vöcklamarkt bei Neuhofen. Die Rieder Fohlen halten vier bzw. fünf Punkte Vorsprung auf die abstiegsgefährdeten Klubs und brauchen zur Absicherung Punkte. Die Gäste sind ihrerseits interessiert, den 12 Punkte- Vorsprung auf den FC Wels noch um drei weitere Zähler auszubauen.

Samstag in der 19. Runde:

St. Martin/Mkr – Weißkirchen 1:2 (0:2)

Öedt – Micheldorf 5:0 (2:0)

Bad Ischl – Edelweiß 2:1 (1:1)

Sonntag, 16:30

Neuhofen/I - Vöcklamarkt

Freitag spielten

Donau – Bad Schallerbach 1:2 (0:1)

FC Wels – Perg 1:0 (1:0)

Wallern – St. Marienkirchen/P 2:0 (0:0)

Gmunden – WSC Hertha 2:3 (2:2)

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at