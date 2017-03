RL-Mitte: Siege für Vorwärts, St. Florian

In der RL-Mitte besiegt Vorwärts daheim Allerheiligen klar. St. Florian gewinnt in Klagenfurt, die LASK Jrs. remisieren in Deutschlandsberg, Grieskirchen verliert in Kalsdorf. In der OÖ-Liga zeigen zwei Abstiegskandidaten auf.

Die Mannschaft der Stunde ist in der Regionalliga Mitte auf jeden Fall St. Florian, das seinen Siegeszug im Frühjahr auch in Klagenfurt fortsetzt. Die Kärntner gehen in Führung (74.), die Florianer gleichen durch Mittermayer (84.) aus, Schnabel bringt die Messner-Elf in der 88. Minute in Führung, Frühwirth setzt in der 94. Minute mit dem 3:1 für die Oberösterreicher den Schlusspunkt.

Vorwärts nach 2 x 3:3 diesmal 4:1

Viele Tore werden immer mehr zum Markenzeichen der Steyrer. Diesmal war auch Trainer Scheiblehner zufrieden, nachdem Martinovic (27.) das 1:0 erzielt und Vorwärts nach der Pause durch Martinovic (49.) und Effendioglu (59., 66.) auf 4:0 davonziehen kann. Für Allerheiligen reicht es nur noch zur Ergebniskosmetik (72.).

Grieskirchen verliert in Kalsdorf 0:2

Das Schlusslicht aus dem Hausruckviertel hält durchaus gegen die daheim starken Kalsdorfer dagegen, kommt zu einigen Chancen, muss aber in der 67. Minute das 0:1 und eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff das 0:2 hinnehmen. Jetzt ist in Grieskirchen wirklich Feuer am Dach.

Pasching/LASK Juniors in Unterzahl 0:0 in Deutschlandsberg

Es gibt Chancen auf beiden Seiten, aber keine Umsetzung. In der 53. Minute muss der Junior Misic mit gelb-roter Karte vom Platz. Die Brunmayr-Elf kann aber den Punkt aus der Steiermark retten.

Hartberg neuer Tabellenführer

Der TSV-Hartberg, der die Lizenz für die Erste Liga beantragt hat, gewinnt daheim gegen den bisherigen Tabellenführer Gleisdorf mit 2:1 und übernimmt damit auch die Tabellenführung vom Derby-Gegner.

Samstags-Spitzenspiel Stadl-Paura gegen Lafnitz

Der Vierte Lafnitz kommt am Samstag zum Spitzenduell gegen den Dritten nach Stadl-Paura. Gurten muss zum punktegleichen Tabellennachbarn nach Weiz.

RL-Mitte Freitag, Rd. 20, 19 Uhr

Klagenfurt – St. Florian 1:3 (0:0)

Vorwärts – Allerheiligen 4:1 (1:0)

Kalsdorf – Grieskirchen 2:0 (0:0)

Deutschlandsberg- P/LASK Jrs 0:0

Hartberg – Gleisdorf 2:1 (1:1)

Samstag

15:00 Weiz – Gurten

15:00 Sturm A – Wolfsberg

17:00 Stadl-Paura – Lafnitz

Di: 19:00 Allerheiligen – Sturm A (Nachtrag)

Do: 19:30 Klagenfurt - Kalsdorf (vorgezogen)

OÖ-Liga: WSC Hertha und Bad Schallerbach siegen

Vorlage für das Abstiegs-Duell in St. Martin am Samstag

Die Mühlviertler liegen sieben Zähler hinter dem vorletzten (Abstiegs)Platz, Weißkirchen einen Platz davor. Sollten die Mühlviertler den ersten Frühjahrssieg einfahren, wird es in der Abstiegszone noch enger, weil Bad Schallerbach am Freitag bei Donau und WSC Hertha in Gmunden gewinnen konnten.

Die Situation am Tabellenende ist vor den Samstagsspielen denkbar knapp:

Auf Rang 13 rangiert jetzt WSC Hertha Wels (19 Spiele, 17 Punkte), Platz 14 hat Weißkirchen (18 Spiele, 16) inne und kann am Samstag in St. Martin punkten. Auf Platz 15 bleibt Bad Schallerbach mit 19 Spielen und 16 Punkten. Schlusslicht St. Martin hält bei 9 Zählern und braucht am Samstag gegen Weißkirchen einen „Dreier“ um noch in Schlagdistanz zu kommen.

OÖL-Freitag 19 Uhr, 19. Runde

Donau – Bad Schallerbach 1:2 (0:1)

FC Wels – Perg 1:0 (1:0)

Wallern – St. Marienkirchen/P 2:0 (0:0)

Gmunden – WSC Hertha 2:3 (2:2)

Samstag 16:30

St. Martin/Mkr – Weißkirchen

Öedt – Micheldorf

Sonntag, 16:30

Neuhofen/I - Vöcklamarkt

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at