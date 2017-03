Der LASK siegt, Blau Weiß Linz verliert

Der klare Tabellenführer LASK baut mit einem 3:1-Erfolg bei Schlusslicht FAC seine Führung erneut aus. Die Linzer Blau-Weißen müssen nach dem Ausgleich (89.) in der 90. Minute vom KSV das 1:2 und damit die Niederlage schlucken.

Der KSV sucht beim Gastspiel auf der Linzer Gugl bei die Blau-Weißen nach dem Anstoß die schnelle Offensive. Linz kontrolliert die Situation und wartet ab. Die erste gefährliche Aktion der Blau-Weißen – ohne den gelbgesperrten Hinum - bringt gleich eine Doppelchance, als sich Kreuzer gefährlich durchsetzt, sein Schuss wird abgewehrt, Renner bekommt den Ball und verschießt nur knapp (14.).

Linzer werden stärker

Nach einer Viertelstunde übernehmen die Linzer das Kommando am Platz. Kreuzer schlägt einen Stanglpass von Renner knapp über das Tor der Steirer (23.). Die Linzer kommen, der KSV gerät unter Druck.

Entgegen dem Spielverlauf deutet dann auch der KSV Gefährlichkeit an: Budnik verpasst eine Frieser-Flanke in guter Position nur knapp (28.). Auf der Gegenseite versuchen es die Linzer mit mit Pässen auf Goiginger oder Flanken in den Steirer Strafraum mehrmals, die KSV-Defensive kann diesem Druck aber Paroli bieten und auf Goiginger wird gut aufgepasst. Nach 45 Minuten steht es auf der Gugl 0:0.

Aufstellung BW Linz: Hankic, Kerschbaumer, Florian Maier, Gabriel, Mehmedovic, Anic, Renner, Haudum/80.Falk, Blutsch/70. Markovic, Goiginger, Kreuzer/62. Pecirep Ersatz: Binder, Huspek, Markovic, Brandstätter, Falk, Pecirep, Pellegrini

Blau Weiß nach der Pause im Vorwärtsgang

Nach Wiederbeginn probiert es Blutsch nach schönem Zuspiel von Renner mit einem harten Schuss, der aber knapp scheitert (49.). Und Gartler hält vor dem lauernden Goiginger eine Flanke von Blutsch (53.). Dann stoppt der KSV ein Solo von Goiginger vor dessen Abschluss (57.) und ein Distanzknaller von Haudum geht knapp über das Tor des KSV (58.).

Der gut aufgelegte Linzer René Renner setzt die Akzente und verzieht in der 59. Minute knapp. Dann schnappt sich Keeper Gartler eine Renner-Flanke vor dem gut postierten (eingewechselten) Pecirep (64.). Blutsch wird für Markovic aus dem Spiel genommen.

Die Schlussviertelstunde auf des Messers Schneide

Der Steirer wittern ihre Chancen, probieren es mit hohen Bällen, Hankic hält einen Schuss von Bahtic (73.), drei Minuten später verfehlt Bahtic aus der Distanz knapp das Blau-Weiße Tor. Und KSV-Keeper Gartler klärt einen Blau-Weiß-Versuch von Renner. Zu Beginn der Schlussviertelstunde steht die Partie auf des Messers Schneide. Blau-Weiß Coach Schmidt setzt auf eine weitere Offensivwaffe und bringt Falk für Haudum (80).

Tor für den KSV, Ausgleich, Tor für KSV...

Doch da schlägt es bei den Linzern im Tor ein. Im Wechseltrubel schnappt sich der KSV den Ball, Sencar sieht und spielt auf Flecker, der alleinstehend die Führung erzielt (81.)

Die Linzer geben sich nicht geschlagen. Goiginger spielt auf Renner, der Pecirep anspielt. Der Joker schießt im zweiten Versuch zum Ausgleich ein (88.). Doch der KSV kommt erneut. Und der sonst so sichere Keeper Hankic patzt, als er einen Distanzschuss von Maier passieren lässt. Der KSV geht als glücklicher 2:1-Sieger vom Linzer Stadionrasen.

Der LASK siegt auch beim FAC

Der LASK startet nach Vorlage von Michorl mit der ersten Chance durch Miesenböck, die eine Ecke einbringt (6.). Danach schnüren die Schwarz-Weißen die Gastgeber regelrecht am eigenen Strafraum ein, lassen Ball und Gegner laufen.

Doch der über weite strecken destruktiv agierende FAC entwischt im Konter den Linzer Offensivbemühungen durch Sahanek und Kröpfl vergibt nach Sahaneks Pass ganz knapp die die erste Chance des FAC (25.).

Im Gegenzug die Chance auf die Führung für den LASK nach Freistoß von Michorl, direkt auf den Kopf von Ramsebner. Der FAC klärt gerade noch zur Ecke (25.). Miesenböck scheitert aus der Distanz an FAC-Keeper Schlager, Fabiano per gutem Drehschuss über das Tor. Und der FAC kontert wieder: Sahanek kommt gegen LASK-Keeper Pervan aber knapp zu spät zum Abschluss (42.). In seinen Kontern ist das Schlusslicht überraschend gefährlich.

Ein Eigentor des FAC bringt dem LASK die Führung

Kurz vor der Pause sieht Rep, dass Fabiano gut postiert lauert. Seine Flanke zur Mitte schlägt Milenkovic beim Rettungsversuch vor dem Brasilianer ins eigene Tor (43.).

Aufstellung LASK: Pervan, Ullmann, Luckeneder, Ramsebner, Ranftl, Michorl, Fabiano, Erdogan, Gartler/71. Imbongo., Rep/89. Mayer, Miesenböck/78. Kerhe Ersatz: Dmitrovic, Lageder, Kerhe, Riemann, Grgic, Mayer, Imbongo

Der LASK bemüht sich im Vorwärtsgang, das Schlusslicht steht hinten aber mit Mann und Maus und lauert auch auf Konter.

So ist Sahanek wieder da und marschiert in Richtung LASK-Gehäuse. Pervan verkürzt ihm den Winkel, der Ball geht ans Außennetz (53.). Der FAC wird präsenter, die LASK-Defensive kann sich gegen Flavio beweisen (62.).

Gartler macht das 2:0

Mitten in die konkreter werdenden Aktionen der Wiener zeigt René Gartler seine Qualität und schockt den FAC: Pervans Ausschuss kommt zu Miesenböck, der Gartler bedient. Dessen sehenswerter Heber über Keeper Schlager bringt das 2:0 (67.).

Fabiano zum 3:0, der FAC verkürzt zum Endstand

Zuerst hat Repp die große Chance, aber Keeper Schlager rettet mit Fußabwehr für den FAC. Dann spitzelt der eingewechselte Imbongo-Boele den Ball zum gut postierten Fabiano, der aus dem Lauf heraus den Ball zum 3:0 einschießt. Sahanek gelingt in der 93. Minute mit dem Tor zum 1:3 Ergebnis-Kosmetik.

Sky Go Erste Liga - Freitag, 26. Rd.

Blau Weiß Linz – Kapfenberg 1:2 (0:0)

FAC – LASK 1:3 (0:1)

Wattens – Liefering 5:0 (2:0)

Wr. Neustadt – Lustenau 1:1 (0:0)

20:30 Horn-Innsbruck (live ORF Sport +)

Und das sagt die Tabelle:

In der Tabelle zieht der LASK (56 Punkte) dem FC Liefering um 12 Punkte davon. Der Dritte Lustenau hat 14 Punkte Rückstand.

Am Tabellenende ist Blau Weiß Linz weiterhin Achter, punktgleich mit dem Neunten Wr. Neustadt (beide 28.) Wr. Neustadt steht auf dem ersten Abstiegsplatz 9. Schlusslicht FAC auf Rang 10 hält bei 23 Punkten.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at