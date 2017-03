Alt trifft Jung beim Jazzfestival INNtöne

Pfingsten in Diersbach - das ist gleichbedeutend mit drei Tage Jazz am Bauernhof. Heuer treffen dort Musiker der alten Garde auf die ganz junge Jazzgeneration. Und auch heuer kommen wieder einige der ganz großen Jazzer nach Diersbach.

Carmen Bradford begeisterte bereits 2012 das INNtöne-Publikum. Nun kommt die US-amerikanische Sängerin wieder nach Diersbach, obwohl sie für Paul Zauner unbezahlbar geworden ist, wie er sagt: „Normalerweise sind solche großen Sängerinnen, und von denen gibt es ohnehin nur eine Handvoll auf der ganzen Welt, überhaupt nicht leistbar, nicht mal für große Konzerthäuser in Österreich. Aber wir sind schon seit vielen Jahren gute Freunde. Also hab ich ihr geschrieben – und sie kommt.“

INNtöne

George Freeman, Kirk Lightney und Miroslav Vitous

Trotz ihres hohen Alters reisen aber auch noch Legenden wie der 90-jährige Gitarrist George Freeman nach Diersbach, so Zauner: "Er lebt in Chicago und spielt jede Woche im legendären Jazzclub Green Mill, wo in den 1930er-Jahren die Mafia-Größen ein- und ausgingen. Er ist zwar heuer 90 Jahre alt, aber er spielt wie ein Junger.“ Jazz hält offenbar jung, denn der Pianist Kirk Lightney feiert heuer seinen 80er. Und der tschechische Bassist Miroslav Vitous hat einst an der Seite von Joe Zawinul gespielt. Nun kommen sie alle nach Diersbach.

INNtöne

„Junge Jazzer in einer ganz neuen Dimension“

Den Gegenpol zu diesen Größen bilden eine ganze Reihe von jungen Jazzern, zum Teil auch aus Oberösterreich stammen wie das Dickbauer Collektive, bei denen Paul Zauner trotz ihrer Jugend eine große innere Reife in Sachen Jazz ortet: „Es gibt jetzt eine Generation von jungen Musikern, die eine ganz neue Dimension musikalischer Qualität bringen. Man hat fast das Gefühl, dass sie bereits mehrere Leben als Jazzmusiker gelebt haben. Sie sind ganz jung, aber schon sehr reif.“ Volksmusikinspiriertes findet sich aus heimischen Landen wie aus dem Orient, das große Jazzorchester wechselt mit kammermusikalischen Trios.

INNtöne

Kinderprogramm, Kulinarisches und Jam-Sessions

Das Wichtigste ist Paul Zauner bei seinen INNtönen das Gesamterlebnis. Es soll ein Fest sein, das alle Sinne und alle Altersgruppen anspricht. So ist für ein eigenes Kinderprogramm gesorgt, die Küche bietet Fleischiges neben Veganem, und musiziert wird quasi rund um die Uhr. Wenn die Konzerte auf der großen Bühne zu Ende sind, dann geht es im ehemaligen Rossstall beziehungsweise im früheren Schweinestall mit Jam-Sessions bis in die Morgenstunden weiter.

Link: