Suche nach vermisstem Pensionisten

In Gmunden haben die Einsatzkräfte in der Nacht auf Freitag nach einem abgängigen Pensionisten gesucht - aber ohne Erfolg. Der demenzkranke 87-Jährige ist nicht zum ersten Mal verschwunden.

Ein Großaufgebot an Suchmannschaften hat in der Nacht nach dem Mann gesucht, unter ihnen waren 24 Hundeführer mit ihren Suchhunden.

Schwierige Eingrenzung des Suchgebiets

Karl Dickinger von der Suchhundestaffel des Roten Kreuzes sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Die Suche ist deswegen sehr schwierig, weil es keine konkreten Hinweise gibt, wo der Mann zu suchen wäre. Wir haben zwei Suchgebiete bereits abgegrenzt. Dann erhielten wir den Hinweis, dass er sich am Nachmittag im Gebiet des Pensionats gewesen sein soll."

„Mantrailer-Hunder“ schlugen an

Zwei sogenannte Mantrailer-Hunde hätten durch Geruchsspuren in der Luft angezeigt, dass der Mann in diesem Bereich war. Man habe nur nicht eingrenzen können, wann das gewesen sei, so Dickinger. Eine konkretere Spur konnte in der Nacht nicht mehr gefunden werden. Die Suche wurde abgebrochen, sie soll am Freitag fortgesetzt werden.